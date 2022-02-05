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Siyaset Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Kendi zehrinizde boğulun
Siyaset

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Kendi zehrinizde boğulun

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la ilgili sosyal medyada yapılan aşağılık paylaşımlara tepki göstererek, ”Kendi zehrinizde boğulun” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 23:53:00 - 2022-02-06 00:06:13
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Kendi zehrinizde boğulun

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, covid-19 testinin pozitif olduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la ilgili sosyal medyada yapılan çirkin yorumlara sert tepki gösterdi. Başkan Yazıcı, ”Kendi zehrinizde boğulun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurarak, “Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz” dedi. Duyurunun ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs salgınından dolayı hayatını kaybetmesini dileyen paylaşımlarda bulundu.

Başkan Yazıcı'dan Erdoğan düşmanlarına tepki

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, bu paylaşımı yapan vatandaşları sert sözlerle eleştirdi. Başkan Yazıcı, bu paylaşımlardan oluşan bir video paylaşarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle de sizin gibi virüslere karşı bünyesi de iradesi de oldukça güçlüdür. Kendi zehrinizde boğulun” ifadelerini kullandı.

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