Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan duyarlı minibüs şoförüne teşekkür

İSTANBUL (AA) - Yolcu minibüsü ile yolu keserek yaşlı çiftin yaya geçidinden karşıya geçmesini sağlayan minibüs şoförü İsmail Akçağ, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediyesi binasının önündeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaşlı çifte yol veren minibüs şoförü, diğer şeritteki araçların durmaması üzerine aracıyla iki şeridini kapatarak çifte yardımcı olmuş ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ile yürekleri ısıtmıştı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, bir araya geldiği minibüs şoförü İsmail Akçağ’a davranışından dolayı teşekkür ederek, kendisine kol saati ve kalem hediye etti.

Yazıcı, "Hem şahsım hem Tuzla halkı hem de ülkem adına kaptanıma teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir hareket ile hem toplumsal bir dayanışmayı hem de insana saygıyı gösterdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Toplum içerisinde bu tür insanı insan yapan değerlerin yaygınlaşmasını arzu ettiklerini dile getiren Yazıcı, "Mağdur insanların yanında olmak, insanlara toplumda öncelik tanıyabilmek, insanların şahsiyetine saygı duyabilmek medeniyetin esaslarıdır diye düşünüyoruz. Burada trafik kurallarında ufak tefek eksiklikler ile beraber görülen hareketin güzelliği her şeyi unutturuyor. Tabii ki yayalara da özellikle dezavantajlı kesimlere de avantaj sağlayarak onlara yardımcı olarak trafiğin akışının sağlamamız lazım diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Yaşadığı olayı anlatan Minibüs şoförü İsmail Akçağ ise, "Bu konu çok abartılacak bir konu değil. Yapılması gereken bir olaydır. Yayalara yol vermek için durdum. Soldan gelen araçlar durmadı. Ben el işareti yaptım. Yine durmadılar. Çok kötü oldum. Ben de hemen yolu kestim. Yaşlılarımıza, yayalarımıza öncelik tanıdım. Öncelik zaten onlarındı. Kim olsa aynı şeyi yapardı.'' diye konuştu.