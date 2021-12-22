Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı: Tuzla'da dijital okuryazarlığı arttırıyoruz

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), iş insanlarını bilgilendirme ve geleceğe hazırlama amacıyla hayata geçirdiği MÜSİAD Vizyoner zirvesi 'Fark Et' temasıyla bu yıl dördüncüsünü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi.. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ‘Dijital Fark Et’ kategorisinde düzenlenen panele konuşmacı olarak katıldı. Başkan Yazıcı konuşmasında dijital okuryazarlık ve Tuzla’daki teknoloji yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca düzenlenen zirvenin fuaye alanında Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda sergilenen Teknolojinin Serüveni Müzesi, katılımcılar için sergilendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yaptığı açıklamada,” Bilgiye dayalı belediyecilik artık kıymetli hale geldi. Bütün otoriter yönetimler yerine insanı merkeze koyan, yönetişim denilen yönetime katan ve birlikte yöneten, bununla birlikte şeffaf ve hesap verilebilir belediyecilik şu anda vatandaşın istediği ve arzu ettiği yönetim tarzıdır” dedi.

“Belediye olarak ilk kez bulut sistemine geçmek istiyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Elektronik belge yönetim sistemi dahil olmak üzere coğrafi işletim sistemlerini, tüm belediyecilik hizmetlerini dijital ortamda tamamen iyi bir noktaya getirdik. Son aldığımız karar ile birlikte ilk defa biz yapacağız, bulut sistemine geçmek istiyoruz. Kendi serverimiza geçmek istiyoruz. Bu arada bir yeni uygulama yaparak ihalesini yaptık. Katılımcı bir yönetim açısından blockchain teknolojisini uygulamaya başlıyoruz. Gelecekte tapu kayıtları başta olmak üzere nüfus işlemlerinde çok önemli olacak. Ne yapıyoruz? Yapacağımız uygulamalar ile şehrimizi gençler ile birlikte yöneteceğiz. Vatandaşımız ile birlikte yönetmeye çalışacağız. Vatandaşlarımıza mesajlar atarak aldığımız geri dönüşler ile birlikte presibit yöntemimizde var. Karar alma süreçlerimizi vatandaşımız belirliyor. Bütün üniversiteler dahil ilçemizdeki sanayiciler ile birlikte startuplar oluşturma konusunda gayret sarf ediyoruz. İlk defa bir belediye KOSGEB işbirliği ile TEKMER kurduk. Şimdi bunun açılışını yapacağız. Açıldığı zaman yeni startuplar oluşturacağız. Risk sermayesi olan melek yatırımcılar ile benim fikrim var diyenler ile risk sermayesi olanları buluşturacağız” dedi.

“Tuzla'da dijital okur yazarlığı artırıyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Cumhurbaşkanlığı bilişim ofisi ile beraber bir pilot uygulamaya başladık. 2019 seçim vaadimden bir tanesiydi. Dijital okuryazarlığının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Dijital okuryazar olmak çok farklı bir şeydir. Pandemi biraz sürecimizi yavaşlattı. Tuzla’da dijital okuryazarlığı artırıp, önce gençlere daha sonra bir ağaç kolu gibi bütün katmanlara yayarak daha fazla katılımı artırmak lazım” dedi.

“Dünyadaki var olan yarışta olmamız lazım”

Teknolojinin Serüveni Müzesi’nin önünde de açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Böyle bir organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugünkü konuşulan konu ‘Fark Et’. Dijitali, çevreyi fark etmek ama girişimcilik konusundaki farkındalık ile birlikte en son olarak değişimi fark et. Böylesine değişen bir dünyada böyle bir oturum çok kıymetlidir. Sanayicimizin, iş adamlarının, bütün girişimcilerin ve gençlerin buraya katılması gelecek adına çok umut verici. Her zaman bir Z kuşağından bahsedilir. Biz o kuşağın yetiştiği internetinkullanılmadan öncesinden dijital cihazlarımız var burada. İlk bilgisayarım, telefonum bulunuyor. Görüntüleme, ses sistemleri dahil olmak üzere tüm bilgi işlem cihazlarının serüveni var. Böylesine bir koleksiyon farkındalık oluşturuyor. Son 20 yıldaki gelişmelere baktığımız zaman önümüzdeki 10 yıldan daha kısa sürede çok farklı noktalara evrileceğiz. Dijital okuryazarlık ile dünyadaki var olan yarışta yer almamız lazım. Koleksiyonun amacı da gençlere nereden nereye geldiğimizi göstermek ve nereye kadar gideceğini tahmin edebilmektir” dedi.