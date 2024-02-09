Tuzla balık! Yapılan tuzda balık: arkasında bıraktığı tat müthiş! Listeye bunu da ekleyelim, pazarda alın

Tuzda balık, deniz ürünleri sevenlerin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. MasterChef'te de yarışmacılar karşısına çıkan tuzda balık yemeği püsf noktaları, mazlemeleri ve tarifi ise bu tadı deneyimlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu yemekte balık bir tuz kütlesinin içinde kısa sürede ve lezzetli şekilde pişiyor. Peki, tuzda balık tarifine göre nasıl pişirilir?