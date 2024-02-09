Tuzla balık! Yapılan tuzda balık: arkasında bıraktığı tat müthiş! Listeye bunu da ekleyelim, pazarda alın
Tuzda balık, deniz ürünleri sevenlerin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. MasterChef'te de yarışmacılar karşısına çıkan tuzda balık yemeği püsf noktaları, mazlemeleri ve tarifi ise bu tadı deneyimlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu yemekte balık bir tuz kütlesinin içinde kısa sürede ve lezzetli şekilde pişiyor. Peki, tuzda balık tarifine göre nasıl pişirilir?
Akıllara ve ardından sofralara gelen tuzda pişen enfes balık yemeğinin yapılışına dair ayrıntılı tarif ilgi görüyor. Tuzda balık yemeğinde önemli olan taze ve büyük bir balık tercih ediyor olmak. İşte, tuzda balık malzemeleri ve yapılışı...
TUZDA BALIK NASIL YAPILIR?
Malzemeler
2 kilo deniz levreği
1 tatlı kaşığı tane karabiber
1 tatlı kaşığı kişniş tohumu
1 orta boy limon
1 defne yaprağı
1/4 demet maydanoz
800 gram ince tuz
3 yumurta beyazı (1 çay kaşığı tuzla çırpılır)
TARİFİ
Yumurta beyazları derin bir kaseye alınarak 1 çay kaşığı tuzla çırpılır.
Yumurta beyazları kıvam aldığında tuz azar azar eklenir ve bir spatula yardımıyla karıştırılır.
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Balık büütn halde yıkandıktan sonra suyu süzülür kağıt havlu ile iyice kurulanır.
Fırın tepsisi yağlı kağıtla kapnır ve hazırlanan tuz karışımından kağıt üzerine balık uzunluğunda ince katman şeklinde yayılır. Ardından balık tuz katmanı üzerine konur.
Balığın iç kısmına maydanozlar, defne yaprağı, tane karabiber, kişniş tohumu ve ince dilimlenmiş limon yerleştirilir.
Geriye kalan tuzla balığın üzeri ve çevresi boşluk kalmayacak şekilde kaplanır.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40-45 dakika kadar pişirilir.
Pişirme süresi ardından tuz katmanında hafif bir renk değişikliği olması ve sertleşmesi gerekiyor.
Ardından tuz katmanı hafif hafif vurularak kırılır. Balığın üzerini kaplayan tuz katı tek parça halinde çıkarılır.
Enfes tuzda balık servise hazır. Arzu ettiğiniz şekilde servis edebilirsiniz.
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