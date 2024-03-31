Tuz paketinde bu varsa sakın almayın!

Mutfakta en sık kullanılan malzemelerden biri şüphesiz tuzdur. Tuz satın alırken genellikle birçok kişi paketine bakmaz. Ancak sofra tuzunun içeriğinde bulunan bir madde, sağlığımız için bir dizi zararı beraberinde getiriyor. Bundan sonra tuz satın alırken bu unsura aman dikkat...

Tuz, mutfaklarda en sık tüketilen temel malzemelerin başında gelir. Yeterli miktarda tüketilen tuz, girdiği her yemeğe ayrı lezzet katar.

Bu nedenle tuz, her mutfağın vazgeçilmezlerinden biridir. Çok miktarda tüketilen tuz ne yazık ki sağlığımız üzerinde birçok zarara zemin hazırlar.

Çok miktarda tüketilen tuzun başlıca zararları arasında yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları, kalp yetmezliği ve akciğer hastalığı bulunur.

Satın aldığımız sofra tuzları, sağlığımızı sandığımızdan daha da kötü etkileyebilir. Eğer satın alacağınız tuz paketinde bu madde varsa, sakın almayın.

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İşte sofra tuzundaki tehlike...

SOFRA TUZUNDAKİ TEHLİKE!

Sofra tuzundaki potasyum ferrisiyanür (E536), birçok tartışmalı sağlık etkisiyle ilişkilendirilmiştir.

Potasyum ferrisiyanür, yaygın olarak anti-topaklanma maddesi olarak sofra tuzuna eklenir. Bu madde, tuzun toplanmasını önler ve tuzu daha serbest bırakır.