Tuz Gölü'ndeki misafir flamingoların göçü başladı

Türkiye ve Akdeniz havzasının en büyük flamingo kolonisine ev sahipliği yapan gölde dünyaya gelen on binlerce yavru, rüzgara karşı kanat çırparak sıcak ülkelere göç ediyor - Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz: - "Bu yıl hem iklim şartları çok iyiydi hem de insan hareketliliği azdı. Bu yüzden Tuz Gölü'ne çok flamingo geldi" - Göçü izlemeye gelen vatandaşlardan Yakup Aydın: - "Uzun bir yol katettik ve sonunda flamingoları bulduk. Çok heyecan verici bir an. Flamingoları izlemek çok güzel bir his"