  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Deposu yüzde 100 doluluğa ulaştı
Gündem

Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Deposu yüzde 100 doluluğa ulaştı

Türkiye doğal gaz konusunda kışa hazırlıklı giriyor. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 20:19:00 -
Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Deposu yüzde 100 doluluğa ulaştı

Avrupa'da doğal gaz endişesi yaşanırken Türkiye önlemlerini aldı. Doğal gaz depolama tesisleri tamamen dolu.

Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Kapasite artırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında, depolama kapasitesi 1 milyar 200 milyon metreküpten 5 milyar 400 milyon metreküpe çıkacak.

Geri üretim kapasitesi iki katına çıkarılacak

Diğer yandan günlük geri üretim kapasitesi de artırılacak. 40 milyon metreküpten 80 milyon metreküpe ulaşacak.

Tuz Gölü'nde mevcut durumda 12 kuyu bulunuyor. Kuyu sayısının 52 adete çıkarılması planlanıyor.

Genişletme çalışmaları iki yıla tamamlanacak

Her bir kuyunun derinliği yaklaşık 300 metre. Bu da Eyfel Kulesi'nin yüksekliğine denk geliyor.

Tuz Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi genişletme çalışmasının iki yıla tamamlanması planlanıyor. 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23