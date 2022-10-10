Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Deposu yüzde 100 doluluğa ulaştı

Avrupa'da doğal gaz endişesi yaşanırken Türkiye önlemlerini aldı. Doğal gaz depolama tesisleri tamamen dolu.

Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Kapasite artırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında, depolama kapasitesi 1 milyar 200 milyon metreküpten 5 milyar 400 milyon metreküpe çıkacak.

Geri üretim kapasitesi iki katına çıkarılacak

Diğer yandan günlük geri üretim kapasitesi de artırılacak. 40 milyon metreküpten 80 milyon metreküpe ulaşacak.

Tuz Gölü'nde mevcut durumda 12 kuyu bulunuyor. Kuyu sayısının 52 adete çıkarılması planlanıyor.

Genişletme çalışmaları iki yıla tamamlanacak

Her bir kuyunun derinliği yaklaşık 300 metre. Bu da Eyfel Kulesi'nin yüksekliğine denk geliyor.

Tuz Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi genişletme çalışmasının iki yıla tamamlanması planlanıyor.