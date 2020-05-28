  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Tuz Gölü projesi “tam gaz” ilerliyor

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR) sondaj birimi SOCAR AQS Genel Müdürü Ramin İsayev, Türkiye’de Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında gaz depolama alanlarının oluşturulması için planlanan 40 kuyunun açıldığını belirterek, “Ekim sonunda projeyi bitirmeyi planlıyoruz” dedi. İsayev, söz konusu projenin toplam değerinin 103 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:44:00 -
Tuz Gölü projesi “tam gaz” ilerliyor

Her bir kuyunun maliyetinin derinliğine ve özelliğine göre değiştiğine ancak 2 ila 2,5 milyon dolar seviyesinde harcama yapıldığına işaret eden İsayev, Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi’nin SOCAR AQS’nin portföylerindeki en önemli projelerin başında geldiğini aktardı.

İsayev, Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak gaz depolama alanlarının oluşturulmasının planlanan takvimin ilerisinde başarıyla devam ettiğini belirterek, “Türkiye’de Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında gaz depolama alanlarının oluşturulması için planlanan 40 kuyu açıldı. 40 kuyudan 17’sinde sondaj işlemi bitti. 6’sında da çalışmalar başladı. Bu yılın Ekim sonunda projeyi bitirmeyi planlıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji dünyasındaki konumlarını güçlendirmesi adına yeni fırsatlar oluşturma çabalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Düşük petrol fiyatları ve salgın sonrası “yeni normal”

Düşük petrol fiyatlarının dengelenmesinde salgın sonrası oluşacak arz talep dengesinin önemli olduğunu belirten İsayev, “Azerbaycan’da ve SOCAR AQS’nin operasyon yürüttüğü diğer sahalarda düşük petrol fiyatlarının ortaya çıkardığı yeni piyasa şartlarını takip ediyoruz. Türkiye’deki projemizde düşük petrol fiyatlarından kaynaklanan sıkıntı yaşanmadı. Şirketimizi yeni piyasa şartlarına adapte etmek için de çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İSAYEV, şirket olarak, salgın döneminin oluşturduğu “Yeni Normal” kavramına uygun adımlar attıklarına da ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı