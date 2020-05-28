Tuz Gölü projesi “tam gaz” ilerliyor

Her bir kuyunun maliyetinin derinliğine ve özelliğine göre değiştiğine ancak 2 ila 2,5 milyon dolar seviyesinde harcama yapıldığına işaret eden İsayev, Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi’nin SOCAR AQS’nin portföylerindeki en önemli projelerin başında geldiğini aktardı.

İsayev, Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak gaz depolama alanlarının oluşturulmasının planlanan takvimin ilerisinde başarıyla devam ettiğini belirterek, “Türkiye’de Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında gaz depolama alanlarının oluşturulması için planlanan 40 kuyu açıldı. 40 kuyudan 17’sinde sondaj işlemi bitti. 6’sında da çalışmalar başladı. Bu yılın Ekim sonunda projeyi bitirmeyi planlıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji dünyasındaki konumlarını güçlendirmesi adına yeni fırsatlar oluşturma çabalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Düşük petrol fiyatları ve salgın sonrası “yeni normal”

Düşük petrol fiyatlarının dengelenmesinde salgın sonrası oluşacak arz talep dengesinin önemli olduğunu belirten İsayev, “Azerbaycan’da ve SOCAR AQS’nin operasyon yürüttüğü diğer sahalarda düşük petrol fiyatlarının ortaya çıkardığı yeni piyasa şartlarını takip ediyoruz. Türkiye’deki projemizde düşük petrol fiyatlarından kaynaklanan sıkıntı yaşanmadı. Şirketimizi yeni piyasa şartlarına adapte etmek için de çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İSAYEV, şirket olarak, salgın döneminin oluşturduğu “Yeni Normal” kavramına uygun adımlar attıklarına da ifade etti.