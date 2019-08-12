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Tuz Dağı'na yabancı turist ilgisi

Türkiye'nin önemli tuz madenlerinden biri olan Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adreslerinden biri oldu- Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan:- "Tuzluca ilçemize de adını veren Tuz Dağı'nı misafirlerimiz çok beğeniyorlar, burada çok güzel bir atmosfer oluştu. Tanıtımlarla ilçemizi duymayan kalmayacaktır"- Litvanyalı Martinaz Velanta:- "Ülkeme döndüğüm zaman burayı önereceğim, ayrıca buraya bir kez daha gelmeyi düşünüyorum"

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:22
Tuz Dağı'na yabancı turist ilgisi

IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Türkiye'nin önemli tuz madenlerinden biri olan Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.

Bölgenin tuz ihtiyacının büyük oranda karşılandığı tuz dağı, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yöreye gelen ziyaretçiler, dağın içinde asırlardır sürdürülen tuz çıkarma çalışmalarından dolayı oluşan mağaraları gezip, tuz sarkıtlarını inceliyor.

Kentin en önemli turizm kaynaklarından biri haline gelen Tuz Dağı'na daha çok ziyaretçi çekebilmek için İlçe Belediyesince tanıtım çalışmaları yapılıyor.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzluca'da bulunan turistik mekanların bölge için önemli olduğunu belirtti.

- "Tanıtımlarla ilçemizi duymayan kalmayacak"

İlçeye gelen turistlerin bölge halkına ekonomik ve kültürel anlamda katkı sunduğunu ifade eden Türkan, şunları söyledi:

"Allah vergisi doğal güzelliklerimiz var. Buranın tanıtımı konusunda çok eksiklerimiz var. Bu manada biz buraların tanıtılması adına geliştirilen projelere destek veriyoruz. Tuzluca ilçemize de adını veren Tuz Dağı'nı misafirlerimiz çok beğeniyorlar, burada çok güzel bir atmosfer oluştu. Tanıtımlarla ilçemizi duymayan kalmayacaktır."

Tuz Dağı'na Çek Cumhuriyeti'nden gelen Amanta Vorhatsga, Tuz Dağı'nı çok ilginç bulduğunu belirterek, "Avrupa'da biz tuz mağaralarına sahip değiliz. En azından bu kadar eski bu kadar tarihi bir mekana sahip değiliz. Bu manada burası bana çok ilginç geldi. Burası bizim için çok yeni bir şey. Ülkemize gittiğimizde arkadaşlarımıza ve çevremize burayı tavsiye edeceğiz." dedi.

- "Ülkeme döndüğümde burayı önereceğim"

Bölgeyi ziyarete Litvanya'dan gelen Martinaz Velanta da çevresindekilere Tuz Dağı'nı mutlaka görmeleri gerektiği konusuna tavsiyede bulunacağını aktardı.

Tuz Dağı'nın sağlık turizminde de değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Velanta, "Burası sağlıklı bir yer, içeride çok tuz var. İçerideyken nefes alırken bunu hissettim. Ülkeme döndüğüm zaman burayı önereceğim, ayrıca buraya bir kez daha gelmeyi düşünüyorum. " diye konuştu.


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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:22
  1. ığdır
  2. turist
  3. Turizm
  4. Tuz dağı
  5. Tuz Mağaraları

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