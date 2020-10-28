Tüyleri diken diken eden sözler! Erdoğan, Medine halkının sözleriyle cevap verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) yapılan saldırılara, Medine halkının sözleri ile cevap verdi.

AK Parti Grup toplantısında konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber Efendimize hakareti savunarak kararmış kalplerini cesaretlendirmeye çalışanlara cevabı, 1442 yıl önce Medine halkının verdiği şekliyle tekrarlayalım: Tale'a'l-bedru aleyna, ay doğdu üzerimize, min seniyyati'l veda, veda tepesinden, vecebe-ş-şükrü aleyna, şükür gerekti bizlere, ma da'a lillahi da, Allah'a davetinden, eyyühe'l-meb'usü fina, Ey bize gönderilen elçi, ci'te bi-l-emri'l-muta, yüce bir davetle geldin, şerrafte'l-Medine, geldin Medine'ye şeref verdin, merhaben ya hayra da, merhaba ey sevgili...

Evet, Mekke'ye, Medine'ye, Asya'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya, tüm dünyaya, tüm alemlere ve tüm zamanlara şeref veren Peygamber Efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir."

Erdoğan'ın sözleri ayakta alkışlandı.