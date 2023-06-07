Tüyleri diken diken eden anı: Üstad Necip Fazıl'ın cenazesi yıkanırken!

Üsküdar Selimiye Camii İmam Hatibi merhum Fahri Duran'ın, üstad Necip Fazıl'ın cenazesine ilişkin anlattığı anısı okuyanların tüylerini diken diken etti.

"Bir Gün Ahmet Mekki Efendi’nin oğlu Prof. Dr. Ahmet Hikmet Üçışık geldi, beni arabasıyla Vakıf Guraba Hastanesi'ne götürdü, 'Üstad Necip Fazıl vefat etti, cenazesini sen yıkayacaksın' dedi, gittik. Prof. Dr. Süleyman Yalçın, Prof. Dr. Ahmet Hikmet Üçışık ve bir kişi daha vardı, şimdi onun adını hatırlayamıyorum." diyen merhum Duran'ın anısı şöyle devam ediyor:

Kefene saracakken merhumun gözlerinden akan yaş!

Cenazeyi yıkadık, havluyla kuruladık, kefene sararken yüzüne şöyle bir baktım… Yanaklarından aşağı gözlerinden, diri insan nasıl ağlıyorsa, aynen öyle yaş aktığını gördüm!…

Kırk yıllık imamım ben! Yüzlerce cenaze yıkadım ama bir ölünün gözünden yaş geldiğine ne daha önce ne daha sonra hiç rast gelmedim. Hatırlamıyorum. İşte o zaman zaten duyguluydum ama tekrar öyle duygulandım ki şöyle seslendim:

Üstadım, ahirete giderken bile bu milletin hali pür melâline ağlayarak gidiyorsun.

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Efendimiz'in (sav) o hadis-i şerifi!

Merhum Fahri Duran Hoca, anısının son bölümünde de şu ifadeleri kullanıyor:

Sonra, bu durum çok dikkatimi çekti benim. Üstadı yerine tevdi ettikten ne kadar sonraydı bilmem.Hadis-i Erbain'de rastladığım bir hadiste, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, 'Gaslinden sonra gözlerinden yaş gelen kişiyi kutlayın. Çünkü o cennetliktir' buyuruyordu...