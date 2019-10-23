TÜYAP kitap fuarı 2019 ne zaman? TÜYAP'a nasıl gidilir?

38. Uluslararası Kitap Fuarı kısa bir süre sonra kapılarını açacak. Kitapseverler fuar öncesi TÜYAP'la ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki, TÜYAP kitap fuarı 2019 ne zaman?

İstanbullu kitapseverler her yıl “Uluslararası Kitap Fuarı”nın başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Bu yıl 38.’si gerçekleşecek Uluslararası Kitap Fuarı öncesi kitap tutkunları aynı sorunun yanıtını aramaya başladı: TÜYAP kitap fuarı 2019 ne zaman?

TÜYAP kitap fuarı 2019 ne zaman?

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de gerçekleştirilecektir.

Yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliğinde ve binlerce imza gününde yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek.

TÜYAP Kitap Fuarı bilet fiyatı ne kadar?

Fuar girişi; öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engelliler için ücretsiz. Normal ziyaretiler içinse bilet fiyatı 10 lira.

Kitap fuarı bileti nasıl alınır?

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na giriş yapabilmek için biletlerinizi TÜYAP'tan satın alabilirsiniz. Ancak fuara gittiğinizde bilet sırası beklemek istemiyorsanız; online bilet almanız da mümkün. Bunun için davetiye.tuyap.online/EBiletKitap.php adresini ziyaret edebilirsiniz.

TÜYAP'a nasıl gidilir?

TÜYAP'a gitmek isteyenler hususi araçlarını kullanarak ya da metrobüsle fuar merkezine gidebilir. Ancak kitapseverlerin toplu taşıma araçlarını kullanmaları çok daha iyi olacaktır. Çünkü E5 trafiğinin yoğun olduğu saatlerde TÜYAP'a ulaşmak bir hayli zor olabilir.

METROBÜS İLE ULAŞIM

METROBÜS İle Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM

Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.

TÜYAP adresi

Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu cad. No:9/1 Büyükçekmece / İSTANBUL

TÜYAP kitap fuarının çalışma saatleri nelerdir?

Fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuarın son günü 10 Kasım Pazar akşamı ise 19.00’da sona erecektir.