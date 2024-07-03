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Ekonomi TÜVTÜRK araç muayenelerinde yeni masraf alacak!
Ekonomi

TÜVTÜRK araç muayenelerinde yeni masraf alacak!

Yeniakit Publisher
2024-07-03 11:14:00 -
TÜVTÜRK araç muayenelerinde yeni masraf alacak!

Araç sahiplerini üzen haber geldi. Gelen habere göre artan akaryakıt fiyatları sonrası muayene ücretleri de yükselmişti. TÜVTÜRK artık kredi kartı ödemelerinde tahsilat farkı adı altında ekstra ücret alacak.

Araç sahiplerini üzen haber geldi. Gelen habere göre artan akaryakıt fiyatları sonrası muayene ücretleri de yükselmişti. TÜVTÜRK artık kredi kartı ödemelerinde tahsilat farkı adı altında ekstra ücret alacak.

Antalyahakkinda.com’un haberine göre; Bu yeni uygulama, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve sürücülerden yoğun eleştiriler aldı. 2007 yılında yapılan özelleştirme ile Türkiye genelinde araç muayene yetkisi TÜVTÜRK'e devredilmişti.

Her yıl 10 milyondan fazla aracı muayene eden TÜVTÜRK, kredi kartı ile ödeme yapan sürücülerden ekstra ücret almasıyla tekrar gündeme geldi.

2024 yılının başında muayene ücretlerine önemli zamlar yapılmıştı. Otomobil, minibüs ve kamyonetler için muayene ücretleri 1.821 TL'ye çıkarken, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için de benzer şekilde yüksek artışlar yaşanmıştı.

TÜVTÜRK’TEN YANIT GELDİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçtiğimiz günlerde araç muayene bedelini kredi kartı ile ödeyenlerden "tahsilat farkı" olarak 77 TL ek ücret alındığını açıklamıştı.
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