0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Tuvali yaprak, boyası reçel

Gaziantep'te yaşayan muhasebe ve finans öğretmeni Yusuf Çakmak, kuş tüyünden fasulyeye, kabak çekirdeğinden ağaç yaprağına kadar her türlü nesneyi, manzara resimleriyle güzelleştiriyor.

21 Nisan 2019 Pazar 12:55
Tuvali yaprak, boyası reçel

İlkokulda resim yeteneğini fark ettikten sonra sıra dışı olmanın peşine düşen Çakmak, çizim ve boyamalarında ise ketçap, çikolata, reçel gibi maddeleri de kullanıyor.

Ressam Yusuf Çakmak,  işten kalan zamanını resim yaparak geçirdiğini söyledi. İlkokuldan beri sanata ilgisi olduğunu anlatan Çakmak, okulda düzenlenen resim yarışmasında birinci olduktan sonra kendisini bu alanda geliştirmeye başladığını kaydetti.

Arkadaşlarının basit çizimler, kendisinin ise manzara resimleri yaptığını dile getiren Çakmak, "Ortaokulda arkadaşlarımın resmini yapmaya başladım. Lisede ressam olarak tanınıyordum. Üniversitede kara kalem beni tatmin etmemeye başladı. Tükenmez kalem, mürekkeple resim yapmaya başladım. Sonra ketçap, çikolata reçel gibi maddelerle eserler yapmaya başladım." dedi.

"Sıradan değil sıra dışının peşindeydim"

Çakmak, yaptığı resimlerin ve kullandığı yöntemlerin kendisini tatmin etmemeye başladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çınar yapraklarına üç boyutlu resimler yapıyorum. Sıradan değil sıra dışının peşindeydim. Bunu da başardığımı düşünüyorum. En küçüğünden başlayarak her türlü nesnenin üzerine resim yapıyorum. En küçük nesneler bile bana büyük geliyor. İncir çekirdeğine, soğan zarına, kibrit çöpüne bile resim yaptım. Sanatın yalnızca kağıt, tablo ve tuvalden ibaret olmadığını göstermeye çalışıyorum. Her nesne üzerinde bir sanat var. Bunu görebilmek, yansıtabilmek lazım. Bunu başardığıma inanıyorum. Akışkan nesnenin üzerine resim yapıyorum. Yumurta akına gün batımını yaptım. Kaymak, krema üzerine eser çıkarabiliyorum."

Resim yaptıkça mutlu olduğunu dile getiren Çakmak, sanatını daha da ilerletmek istediğini ifade etti.

Minyatür resim konusunda Hasan Kara'dan sonra bayrağı devralmak istediğine dikkati çeken Çakmak, "Bu sanat keskin göz, hassas el gerektiriyor. Bu sanatı ben de başkasına devredersem mutlu olurum. Bu sanatın kaybolmaması lazım. Şiir, kitap gibi kuşaktan kuşağa aktarılarak devam ettirmek lazım." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 12:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pencereden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
    1. Pencereden düşen yaşlı adam hayatını..
    2. Beşiktaş’ın yeni hocası Mircea Lucescu..
    3. Seçer: "3 aylık gelir-gider tablomuzu..
    4. 4 gündür haber alınamayan yaşlı adam..
    5. 5 kişilik Suriyeli aile hastaneye..
    6. Adıyaman’da iş yeri kurşunlandı
    7. 'Ses sağlığınız için günde 2 litre su..
    8. Van’da yeni bir spor dalı Rugby
    9. Sri Lanka haritada nerede, Sri..
    10. Rumkale’de turist hareketliliği başladı
    11. İbrahim Kalın'dan Sri Lanka'daki terör..
    12. Abdullah Ağar: Kanlı saldırı yapan..
    13. Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran..
    14. 'Görüntülemenin en son varabileceği..
    15. ABD’liler Trump’ın başkanlığına karşı
    16. Sağlık mevzuatına aykırı satış yapan..
    17. Meteorolojiden yağış uyarısı
    18. Malezya'da Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve..
    19. Sri Lanka'daki kilise ve otellere..
    20. Deniz dibinde nikah kıydırıp, halay..
    21. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda..
    22. Banyoda yıkarken annesinin elinden..
    23. Sri Lanka’nın başkenti neresi?
    24. "Okul yöneticiliği" sınavı sona erdi
    25. Konya’da 3’ü çocuk 5 kişi..
    26. Seçer, ilk nikahını kıydı
    27. YEE'den Washington'da Sultan 2...
    28. Sri Lanka neresi? | Sri Lanka nerede?
    29. Kraliçe II. Elizabeth 93 yaşında
    30. CHP ve İYİ Parti'nin ittifak kurduğu..
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!