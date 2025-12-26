  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Epstein dosyasından paçayı kurtarma derdinde! Trump'tan takla üstüne takla

Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı

Sosyal medyada bir kadınının feminizm sözleri olay oldu! Batı destekli sinsi projeye karşı hakikatin sesi yükseldi!

Fenerbahçe bunu kabul edecek mi? Sörloth'un istekleri 'yok artık' dedirtti

Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu

Japonya, 640 milyon dolarlık kıyı savunma planları için Türkiye’ye yöneldi Kapımızı çalacaklar

Terörün Finansmanına Neşter: 10 Yeni Karar, 4 İptal!

Hükümete bağırsak sesimizi duyan olur mu? Cumhurbaşkanına açık çağrı

Sokakları kana bulayacaktı! MİT DEAŞ'lı teröristi paketledi

Müslüman yılbaşı kutlamaz
Dünya Tuvalette sigara içene şok: Buzlu cam bir anda şeffaflaşıyor!
Dünya

Tuvalette sigara içene şok: Buzlu cam bir anda şeffaflaşıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tuvalette sigara içene şok: Buzlu cam bir anda şeffaflaşıyor!

Shenzhen’deki yeni sistem, tuvalette gizlice sigara içenleri tüm internete ifşa edilme tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor.

Çin’in Shenzhen kentindeki bir alışveriş merkezi, kapalı alanlarda sigara yasağını ihlal edenleri ifşa etmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Tuvalet kabinlerinde sigara dumanı algılandığında, kabin kapısındaki buzlu cam anında şeffaf hale geliyor.

Shenzhen'deki bir alışveriş merkezinde uygulanan bu yeni sistem, tuvalette gizlice sigara içmek isteyenleri "tüm internete rezil olma" riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Kabin kapıları, üzerinde buzlu ve opak paneller bulunan özel bir cam bölmeyle tasarlandı.

Sensörler dumanı tespit ettiği anda camdan geçen elektrik akımı kesiliyor ve buzlu cam saniyeler içinde tamamen şeffaf hale geliyor. Sigara söndürüldükten birkaç saniye sonra cam tekrar eski buzlu ve mahremiyeti koruyan haline geri dönüyor.

Alışveriş merkezi yönetimi, bu mekanizmanın Ağustos ayından bu yana deneme aşamasında olduğunu ve "gizli sigara molalarını" önlemede son derece etkili olduğunu açıkladı.

Yönetim, duman sensörünün yanlışlıkla tetiklenmesi ihtimaline karşı bir 'sıfırlama düğmesi' de ekleyerek bu kapıların sayısını artırmayı planlıyor.

CAYDIRICILIK MI, MAHREMİYET İHLALİ Mİ?

Uygulama, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Asia One'ın aktarımına göre Çin'in TikTok'u olarak bilinen Douyin platformunda kullanıcılar arasında tartışma sürüyor.

Pasif içicilikten ve tuvaletlerdeki sigara kokusundan bıkan pek çok kullanıcı, uygulamanın ülke genelinde yaygınlaşmasını istiyor. Bazı kullanıcılar ise bu yöntemin bireysel mahremiyeti ağır şekilde ihlal ettiğini ve "kamuoyu önünde aşağılamayı" normalleştirdiğini savunuyor.

Shenzhen yasalarına göre; kapalı iş yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, okullarda, parklarda ve sağlık kuruluşlarında sigara içmek kesinlikle yasak.

Beyaz önlükten CEO’luğa: Bir doktorun çarpıcı yolculuğu
Beyaz önlükten CEO’luğa: Bir doktorun çarpıcı yolculuğu

Yaşam

Beyaz önlükten CEO’luğa: Bir doktorun çarpıcı yolculuğu

Hollanda'da manşetlere çıktı: Türk esnaf, şişeyle silahlı soyguncuyu kovaladı
Hollanda'da manşetlere çıktı: Türk esnaf, şişeyle silahlı soyguncuyu kovaladı

Dünya

Hollanda'da manşetlere çıktı: Türk esnaf, şişeyle silahlı soyguncuyu kovaladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23