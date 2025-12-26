Tuvalette sigara içene şok: Buzlu cam bir anda şeffaflaşıyor!

Çin’in Shenzhen kentindeki bir alışveriş merkezi, kapalı alanlarda sigara yasağını ihlal edenleri ifşa etmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Tuvalet kabinlerinde sigara dumanı algılandığında, kabin kapısındaki buzlu cam anında şeffaf hale geliyor.

Shenzhen'deki bir alışveriş merkezinde uygulanan bu yeni sistem, tuvalette gizlice sigara içmek isteyenleri "tüm internete rezil olma" riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Kabin kapıları, üzerinde buzlu ve opak paneller bulunan özel bir cam bölmeyle tasarlandı.

Sensörler dumanı tespit ettiği anda camdan geçen elektrik akımı kesiliyor ve buzlu cam saniyeler içinde tamamen şeffaf hale geliyor. Sigara söndürüldükten birkaç saniye sonra cam tekrar eski buzlu ve mahremiyeti koruyan haline geri dönüyor.

Alışveriş merkezi yönetimi, bu mekanizmanın Ağustos ayından bu yana deneme aşamasında olduğunu ve "gizli sigara molalarını" önlemede son derece etkili olduğunu açıkladı.

Yönetim, duman sensörünün yanlışlıkla tetiklenmesi ihtimaline karşı bir 'sıfırlama düğmesi' de ekleyerek bu kapıların sayısını artırmayı planlıyor.

CAYDIRICILIK MI, MAHREMİYET İHLALİ Mİ?

Uygulama, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Asia One'ın aktarımına göre Çin'in TikTok'u olarak bilinen Douyin platformunda kullanıcılar arasında tartışma sürüyor.

Pasif içicilikten ve tuvaletlerdeki sigara kokusundan bıkan pek çok kullanıcı, uygulamanın ülke genelinde yaygınlaşmasını istiyor. Bazı kullanıcılar ise bu yöntemin bireysel mahremiyeti ağır şekilde ihlal ettiğini ve "kamuoyu önünde aşağılamayı" normalleştirdiğini savunuyor.

Shenzhen yasalarına göre; kapalı iş yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, okullarda, parklarda ve sağlık kuruluşlarında sigara içmek kesinlikle yasak.