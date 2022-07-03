Tuvalet ve banyo temizliği nasıl yapılır? Bilmeniz gereken püf noktalar, pratik bilgiler

Tuvalet İle Banyo Temizliği

Tuvalet aile banyoyu temizleme adına kullanılması gerekli olan kimyasal ilaçların kullanımları yerine ev ilaçlarının kullanımları daha sağlıklı olan alternatifler arasında bulunur. Hem kendini hem de çevresini önemseyen kişiler özellikle kimyasal olan ürünlerin tercihini yapmamalıdır. Ayrıca kimyasal ürünleri kullanmaktan ise ev içinde hazırlanacak olan ilaçların maliyetleri de oldukça düşüktür. Ev içinde hazırlanan ilaçlar mükemmel şekilde temizlik sunan ilaçlardır.

Tuvaleti Temizlemek

% 9’luk şişe

Elma sirkesi

Su

Hazırlanan şişenin yarısına kadar sirke koyulur. Ardından üzerine su ilave edilir. Karıştırılan şişe kenarda 10 dakika kadar bekletilir. Sirke bu sayede suyla özleşir. Tuvaletin her tarafına sıkılır ve 30 dakika bu şekilde bekletilmelidir. Sirke küfü, pasları ve oluşan tüm kirleri temizleme konusunda faydalıdır. Sirke ayriyeten bakterilerin yok edilmesi adına fayda sağlar. Özellikle sprey şişe içinde kullanım yapılırsa tuvalette ulaşılması oldukça zor alanlara sıkılması sağlanır. Bekleme süresi tamamlandıktan sonra tuvalet bir sünger yardımıyla temizlenir. Hatta su ile yıkanabilir.

Banyo Temizlemek

3 adet siyah çay poşeti

1 bardak kaynar su

Sprey şişe

1 bardak suyun içinde 3 adet poşet çay demlenir. Ardından süzüldükten sonra sprey şişe içine demlenen çay alınır. Çayın şişe içinde soğuması beklenmelidir. Bu karışım banyo fayanslarına, küvete, duşa kabine ve duvarlara sıkılır. Yarım saat boyunca bekletildikten sonra su ile banyo yıkanır. Su ile yıkanma olanağı bulunmuyorsa ıslak bezle durulama işlemi yapılması gerekmektedir. Özellikle fayansların parlaması konusunda oldukça önemli adımların elde edilmesini sağlar. Bu karışım ayrıca çam olan duşa kabinin çamlarının temizlenmesi adına oldukça faydalıdır.

Eski Lekeleri Çıkarma

Tuvalet ve banyoda bulunan eski lekelerden kurtulmak adına umutsuz ola kişiler kesinlikle aşağıda bulunan işlemleri yapmalıdır.

Özellikle doğal bulaşık deterjanı alınır.

Bir adet sprey şişe temin edilir.

Sprey şişe içinde elma sirkesi yarıya kadar doldurulur.

Ardından birkaç damla bulaşık deterjanı eklenir ve üzerine su eklemesi yapılır.

Sünger üzerine sıkılan bu karışım fayansların aralarının temizliği, duşakabin temizliği ve yer temizliği için kullanılır.

Özellikle eski olan ve güçlü lekelerin çıkarılması adına kirli alanlara sıkılır.

40 dakika kadar bekletildikten sonra silinmelidir.

Tuvalet temizliğinde kullanımı yapılacaksa sıkılan karışım 40 dakika bekletilir.

Ardından tuvalet ılık su yardımıyla yıkanır.

Kireçten Kurtulma

Kireçlerin meydana getirdiği parçalardan kurtulmak isteyen kişiler belli başlı kazıyıcı aletlerin kullanımını yapabilir.

Bu aletlerin kullanımları fayansların zarar görmesine neden olabilir.

Bunun için de kireç sorunu için limon kullanımı yapılmalıdır.

1 adet limon yarıya bölünür. Kireçli olan alanlar, musluklar ve duş başlıkları bununla ovulmalıdır.

Kireç lekesi kalınsa ve uzun zamandır duruyorsa kesinlikle limonun üzerine biraz gazoz damlatılmalıdır.

Limon meyvesi sitrik asit özelliğine sahip olduğundan dolayı kireçleri en kısa sürede çözer.

Günlük Lekelerle Mücadele

Gün içinde oluşan lekelerle mücadele etmek isteyen kişilerin kullanacakları en sağlıklı ve en etkili çözüm sirke kullanımıdır. Temiz bir beze sirke dökülür. Lekeli olan alana direkt uygulanır. Lekelerin kolay şekilde çıkarılması adına bir tarafı sert olan sünger kullanımıyla ovalama işlemi yapılması gerekir. Bu sayede sorunlu olan alanların temizliği daha kolay hale gelir.

Temizlik İçin İpuçları

Sirke kullanımı yapılacaksa ve kokudan rahatsız olunuyorsa 20 damla kadar hazırlanan karışımın içine esansiyel yağ eklemesi yapılır. Bu sayede sirke kokusu kısa sürede ortadan kalkar.

Sirke ile yapılacak olan uygulamalarda en iyi seçenek sprey şişe kullanımı yapılmasıdır. Şişeden püskürtme işlemi yapmak ulaşılması zor olan bakterileri öldürmek adına faydalı çözüm sunar.

Evde hazırlanan karışımların kokusu sizleri rahatsız ederse silinme esnasında beze ya da karışımın içinde yarım limon sıkılabilir. Limon keskin kokuların ortadan kalkması adına bir alternatiftir. Ayrıca limon ile yüzeylerin silinmesi parlamak adına da gerekir.

Ev içinde hazırlanacak olan temizleme ürünleri az az hazırlamak daha iyi olur. 1 kullanımlık yapılması gerekir. artan karışım bekletilmeden dökülmelidir.

Karbonat ve sirke temizleme konusunda en iyi araçlar içinde yer alır. Bu ikilinin beraber kullanılması etkili bir karışımın hazırlanmasını sağlar. Macun kıvamına getirilen bu karışım lekelerin üzerine sürülür ve yarım saat bekletildikten sonra silinir yahut yıkanır.