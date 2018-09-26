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Tuvalet ücretine 'İstanbul bu kadar pahalı değil' diyerek itiraz eden cemaate büyük saygısızlık!

Aydın'ın tarihi yapılarından Bey Cami'nin avlusunda bulunan umumi tuvaletin 1,5 TL olan ücretine cami cemaatinin, 'İstanbul mu burası, İstanbul'da bile daha ucuz' diyerek yaptığı itiraza, işletmecinin "O zaman gidin İstanbul'a yapın" dediği iddia edildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 20:33
Tuvalet ücretine 'İstanbul bu kadar pahalı değil' diyerek itiraz eden cemaate büyük saygısızlık!

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Yeni Akit ihbar hattına ulaşan bir vatandaşın aktardığına göre Aydın il merkezinde bulunan ve şehrin simge yapılarından olan tarihi Bey Cami'nin avlusunda bulunan tuvaletin işletmecisinin, cami cemaatinin 1,5 TL'lik tuvalet ücretine itiraz ederek, "İstanbul'u geçtiniz, İstanbul'da bile bu kadar pahalı değil" ifadelerine karşılık olarak, "O zaman siz de gidin tuvaletinizi İstanbul'a yapın" dediği öne sürüldü.

'İŞİNİZE GELMİYORSA...'

Aydın'da Cezayir Beylerbeyi Mustafa Paşa’nın oğlu Süleyman Bey tarafından 1683 yılında yaptırılan tarihi Bey Cami'nin avlusunda bulunan tuvaletin işletmecisinin cami cemaatine yönelik olarak, "Ben burada 4 bin lira kira ödüyorum, işinize gelmiyorsa o zaman siz de gidin tuvaletinizi İstanbul'a yapın" dediği belirtildi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 20:33
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Bey Cami

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