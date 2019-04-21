Tuvalet eğitiminin formülü: Sabır

Ebeveynler için bir çocuğun gelişim sürecinde yaptığı her şey çok kıymetlidir. Kimi zaman ilk cümle kimi zaman da ilk adım… Yürümeye başlayan bebeğin bir sonraki en büyük adımı ise tuvalet eğitimidir. Tuvalet eğitimi aslında minik bebeğin çocukluğa geçiş dönemidir. Bu süreç kimi çocuklarda iki kimisinde ise dört yaşı bulabilir. Tuvalet eğitimine başlamak için bebeğinizi iyi takip etmeli ve onun hazır olduğuna emin olmalısınız. Unutmayın tuvalet alışkanlığı psikolojik olduğu kadar kas gelişiminde bir sonucudur.

Tuvalet eğitimine hazır olduğunun işaretleri nelerdir?

Çocuğunuz bezini kirletirken unutamaya başladıysa, tuvaletini yapmak için dip köşe seçiyorsa bu sizin için ilk ve en önemli işarettir.

Çocuğunuz tuvalete gidenleri takip etmek, onları gözlemlemek isteyebilir.

Bir çocuğun bezi iki saatten uzun temiz kalıyorsa; bu durum mesanesinin artık idrarı uzun süre tuttuğunun sinyalidir.

Çocuğunuz bezine çişini ya da kakasını yaptığında size bunu kolaylıkla anlatabiliyorsa bu husus son derece kıymetlidir.

Bez artık minik yavruyu rahatsız ediyor ve onu çıkartmanız için diretiyorsa o artık tuvalet eğitimine hazırdır.

Lazımlık mı tuvalet mi?

“Tuvalet mi lazımlık mı?” tüm anneler eğitime başlamadan önce zihinlerinden bu sorusu geçirir. Birçok çocuk tuvaletten korkar. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Korktuğu bir şeyin üzerine gitmek, tuvalet eğitiminde onların gerilemesine sebep olabilir. Bu nedenle pratik ve eğlenceli olduğu için eğitime lazımlıkta başlamak daha doğru olacaktır. Elbette hijyen konusunda anne ve babaların son derece hassas olmasında yarar vardır.

Tuvalet eğitimi nasıl başlar?

Öncelikle anne ve baba olarak son derece sabırlı olmanız gerekli. Çocuğunuz tuvalet alışkanlığı kazanana kadar altına kaçırabilir; halıları, koltukları kirletebilir. Bu süreçte onlara bağırmak sadece işinizi zorlaştırır.

Çocuğunuza artık büyümeye başladığını ve artık bez kullanmaması gerektiğini anlatın. Bunun için de örneğin, "Sen koca bir kız / erkek oldun. Hani komşumuzun bebeği oldu ya! Senin bezini kuşlar ona götürecek. Şimdi seninle bezi bırakıp, kahraman olalım" gibi onu yüreklendirecek ifadeler kullanın.

Bazı uzmanlar tuvalet alışkanlığı için çalar saat kullanılması gerektiğini vurguluyor. Saat çalınca, tuvalet vakti anlamına geleceği belirtiyor. Bazı uzmanlar ise bunun Pavlov'un deneyi gibi çocuğu şartlayacağını ve onun gelişimini olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor.

Tuvalet eğitimine başlıyorsanız; gece bile olsa kurallarınızdan taviz vermeyin. Bu süreçte yaklaşık 20 gün pek fazla dışarı çıkmamanız gerekebilir.

Önceleri 15 dakikada bir sonraları ise yarım saatte bir çocuğunuzu tuvalete götürün.

Zaman içinde çocuk, gelişen kaslarıyla da orantılı olarak daha uzun süre tuvaletini tutacaktır.

Kimi çocuk idrarını kimisi ise kakasının geldiğini ilk birkaç gün anlamayabilir. Bu nedenle kazalara hazırlıklı olun.

Tuvaletini yaptığında ona başarılı olduğunu hatırlatın. Hata yaptığında ise ona kızmayın, cesaretlendirin.

Klozete ya da lazımlığa oturan çocuk, tuvaletini nasıl yapacağını kavrayamayabilir. Siz onun sıkıntısı olduğunun farkındasınız ama o ne yapacağını bilmiyor. Çocuğunuzu rahatlatmak için tuvalette ona hikayeler okuyabilirsiniz. Böylelikle bir yandan da okuma alışkanlığını kazandırmış olursunuz. Emin olun bir yıldır tuvalete kendi giden bir çocuk bile, sıkıntısı olduğunda lazımlığının yanında kitap arayabilir. Tecrübeyle sabit!

Geceleri ise annelerin en büyük çekincesidir. Birçok anne tuvalet eğitimi sırasında bebeğinin altını geceleri bezlemeye devam eder. Ancak bu davranış çocuğun tuvalet eğitimini zora sokar.

Gece uyumadan önce çocuğunuzu tuvalete götürün. Yatağı çarşaflarla ve su geçirmez örtülerle destekleyin. Gece mutlaka uykudan kaldırıp, tuvaletini yaptırın. Sabah uyandığına ise gece tuvaletini yaptığını ve başarılı olduğunu mutlaka onunla paylaşın. Çocuk tam uyansa bile bazen uyku sersemi tuvalete gittiğini unutabilir.

Otobüsle şehir içi bir yerlere giderken çocuğunuzu bezlemeyin. Muhtemelen küçük hanım ya da bey bezlenmek istemeyecek ve ağlamaya başlayacaktır. Yaptığınız bu hareket onu hazıra alıştıracak. O nedenle “Büyük annenlere gidene kadar tuvaletini tutacağına eminim” gibi sözler söyleyip onun yüzünü güldürebilirsiniz.

Siz sakinliğinizi koruyun, kurallarınızda ısrarcı olun inanın en fazla bir ay içinde mutlu sona ulaşmış olacaksınız.

Ne yaparsanız yapın çocuk psikolojik ve fiziksel olarak hazır değilse tuvalet eğitimini kabul etmez. Süreç üç yaşı geçiyorsa siz yine de bir uzmanla görüşün.

Altını ıslatan çocuklara neler iyi gelir?