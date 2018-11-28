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Tutuşan kıyafetine kaynar su döken yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sinop'ta yaşayan 73 yaşındaki kadın sobadan tutuşan kıyafetini söndürmek için panik içerisinde fark etmeden soba üzerinde duran kaynar suyu üzerine dökerek ağır yaralandı. Yaşlı kadın tedavi amaçlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:07
Tutuşan kıyafetine kaynar su döken yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sinop’ta sobadan kıyafeti tutuşan yaşlı kadın alevleri söndürmek isterken panik içinde sobanın üzerindeki kaynar suyu üzerine dökünce hem alevlerden hem de kaynar sudan yanarak ağır yaralandı. Yaşlı kadın Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Isınmak istemişti

Olay, Sinop’un Erfelek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi diyaliz hastası 73 yaşındaki Ayşe Şimşek, hastaneye gitmek için telefon açarak ambulans istedi. Bu sırada üşüdüğü için yanan sobaya sırtını yaklaştırıp ısınmak isteyen Ayşe Şimşek, kıyafetinin sobadan tutuşması sonucu alevler içinde kaldı. Bu sırada panikleyen yaşlı kadın, üzerindeki yanan giysiyi söndürmek için sobanın üzerindeki kaynar suyu kendi üzerine dökünce bu kez de kaynar sudan yandı.

Acil Servis ekipleri yan

Diyaliz hastası olması nedeniyle yaşlı kadını hastaneye götürmek için eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı kadına müdahale ederek tutuşan kıyafeti söndürdü ve ambulansla Sinop Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalesi yapılan Ayşe Şimşek, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Ayşe Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.

Ayşe Şimşek’in cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Sinop’a gönderildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 17:07
  1. Erfelek
  2. diyaliz hastası
  3. Ayşe Şimşek
  4. ambulans
  5. kaynar su
  6. 112 Acil Servis
  7. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi
  8. Sinop Devlet Hastanesi

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