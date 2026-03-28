İtalya’dan kozmetik devlerine inceleme: Küçük kız çocukları hedef alınıyor

İtalya’da düzenleyici kurumlar, lüks kozmetik markaları Sephora ve Benefit Cosmetics hakkında genç kızlara yönelik pazarlama faaliyetleri nedeniyle soruşturma başlattı. Her iki marka da Fransız lüks grubu LVMH bünyesinde bulunuyor.

The Guardian'ın aktardığına göre İtalyan Rekabet Otoritesi, özellikle yüz maskeleri, serumlar ve yaşlanma karşıtı kremler gibi cilt bakım ürünlerinin bazı durumlarda 10 yaş altı çocukları hedef alacak şekilde tanıtıldığını belirtti. Kurum, bu uygulamaların “cosmeticorexia” olarak adlandırılan ve küçük yaşta cilt bakımına yönelik takıntılı davranışlara yol açan eğilimle bağlantılı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, şirketlerin “özellikle sinsi” bir pazarlama stratejisi izlediği, çok genç mikro-influencer’lar aracılığıyla çocukları kozmetik ürünleri almaya teşvik ettiği ifade edildi. Yetkililer, İtalyan mali polisiyle birlikte Sephora Italia ve LVMH’ye ait bazı ofislerde denetim gerçekleştirdi.

Son yıllarda sosyal medyada “Sephora kids” olarak adlandırılan bir trend dikkat çekiyor. Bu eğilim, ergenlik öncesi çocukların pahalı kozmetik ürünlere yoğun ilgi göstermesiyle tanımlanıyor. TikTok ve Instagram gibi platformlarda, çoğu çocuk ve gençlerden oluşan içerik üreticilerinin paylaştığı cilt bakım videoları bu ilgiyi artırıyor.

Sephora ise daha önce bu eğilimle arasına mesafe koymuştu. Şirketin Kuzey Amerika CEO’su Artemis Patrick, 2024’te yaptığı bir açıklamada çocukları hedeflemediklerini belirtmişti.

UZMANLAR UYARIYOR

Dermatologlar, çocukların kozmetik ürünlere ihtiyaç duymadığını ve erken yaşta dış görünüşe odaklanmanın kaygıyı artırabileceğini ifade ediyor. Uzmanlara göre çocuk cildi daha hassas olduğu için gereksiz kimyasal maruziyet ilerleyen dönemlerde tahriş ve hassasiyet riskini artırabiliyor.

Yetkililer ayrıca, çocuklara yönelik olmayan kozmetik ürünlerde bulunması gereken uyarı ve önlemlerin eksik ya da yanıltıcı biçimde sunulmuş olabileceği şüphesiyle soruşturmanın açıldığını belirtti. Ürünlerin çocuklara satışının yasak olmadığı ancak bilinçsiz ve yoğun kullanımın sağlık açısından risk taşıdığı vurgulandı.

LVMH ise yaptığı açıklamada, soruşturmayla tam iş birliği içinde olacaklarını belirterek, tüm şirketlerin İtalya’daki düzenlemelere uygun hareket ettiğini savundu.