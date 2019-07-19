Tütün yasakları sigara bırakma oranını artırdı

Mardin’de Sağlıklı Hayat Merkezi’nde bulunan Sigara Bırakma Merkezi, bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlara umut oldu. Merkezde uygulanan tedaviler sonucunda 674 kişi sigarayı bıraktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hastalıklar oluşmadan önleyici ve koruyucu tedbir olması için Mardin’e kazandırılan Sağlıklı Hayat Merkezi, sigara bırakma polikliniğinde deneyimli hekimler tarafından sigarayı bırakmaya kararlı vatandaşların bağımlılıktan kurtulması için umut oldu.

Sigarayı bırakmaları ve başlamamaları konusunda da hastalara destek olduklarını ifade eden Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Dr. Mehtap Varlıklar, yaptıkları uygulamanın sadece ilaç vermek olmadığını söyledi. Hasta geldiği zaman kayıtlarını oluşturduklarını kaydeden Dr. Varlıklar, “Doktorumuz burada bir sistem üzerinde kayıt yapıyor. Bu sistem üzerinden önce sigara bağımlılığı yani nikotin düzeyi ölçülüyor. Bu bağımlılığa istinaden de hangi tedavinin daha uygun olacağına karar veriliyor. Artık gerekiyorsa ilaçla, nikotin bandı veya sadece psikolojik danışmanlıkla desteklenerek görüşmelere devam ediyoruz. Yani sadece bir kere ilaç alıp gitmiyor. İki hafta da bir, üç hafta da bir sigarayı bırakmışsa hasta 6’ncı ayında da biz görüşmelerimize devam ediyoruz. Hastalarımız öyle sadece 1 kere görüşüp gitmiyor” dedi.

“Sigarayı bırakanların oranı arttı”

Sigaranın bırakılması için çok ciddi mücadele içerisinde olduklarını aktaran Dr. Varlıklar, şöyle devam etti:

“Aslında tütün ile mücadele sadece sigarayı bırakma poliklinikleriyle bitmiyor. Müdürlük olarak saha çalışmalarımızda çok yoğun olarak devam ediyor. Sigara yasağı geldiğinden beri sigara bırakma oranları arttı. Yani tütün ile mücadelenin temeli burada başlıyor. İşletmelere gittiğimiz zaman sigara içen kişilere veya işletmelere ceza kesilmesinde sonra sigara bırakmaya gelen daha fazla oldu. Biz bunları daha da destekleyelim dedik. Müdürlük olarak ve ekiplerimiz ile kıraathanelere, kafelere daha sık ziyaretler yapıyoruz. Gerekli onlara sigaraya bırakmaya ikna etmeye çalışıyoruz. Sigaranın zararlarını orada anlatıyoruz. Ayrıca verdiğimiz kurumsal eğitimler de var. Sigaranın zararlarını ve nasıl bırakabileceklerini bunu nasıl kolaylaştırabileceğimizi ve birlikte mücadele edebileceğimizi anlatınca, tabi ki sigarayı bırakmak için gelen sayısı çok arttı. Mardin olarak oranımız daha önce çok azdı. Ama şimdi sigara bırakmak için başvuranlarda çok fazla sigara bırakma oranımız da çok daha fazla.”

“Kararlılık önemlidir”

Sigarayı bırakmada kararlığın çok önemli olduğuna değinen Dr. Varlıklar, şu ifadeleri kullandı:

“Sigarayı bırakmak isteyen kişi geldiği zaman kararlı olması gerekiyor. Bizim burada aslında psikoloji danışmalık kısmın da yaptığımız şey kararlığını desteklemek. Ama tabi ki kişinin yoksulluk sendromunu, yoksulluk bulgurlarını azalmak için sigara içmediği dönemdeki sinirlilik halini, uykusuzluğunu, aşırı gerginliğini ya da işte zarar verme potansiyelini azaltmak için sigarayı, sigara isteğini azaltmak için ilacı, nikotin bandını, nikotin sakızı gibi önerilerle veya tedaviyi kendimiz vererek uygulamaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama kararlık asıl olandır. Kararlı olmayan insanlar sigarayı daha zor bırakır.”

“Bir bağımlı sadece havuç yiyerek sigarayı bıraktı”

Yaşlıların sigarayı daha rahat bıraktığını belirten Varlıklar, “Liseye giden öğrenciler de çok geliyor. Öğretmenleri buraya getiriyor. Biz burada grup terapileri yaparak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama 65 yaş üstü de gelen oluyor. Yaşlı kesim sigarayı daha çabuk bırakıyor. Orta yaştakiler biraz daha ne olacak düşünüp daha zor bırakıyor. Hatta bırakıp başlama dönüşleri orta yaşta daha fazla. Bir sigara bağımlısı hiçbir ilaç kullanmadan sadece havuç yiyerek sigarayı bıraktı” diye konuştu.

“Daha önce bu imkanlar yoktu”

Devletin getirdiği imkanlardan faydalandıklarını kaydeden ve aldığı tedaviler sayesinde sigarayı bırakan Yusuf Kolboğa, günde 2-3 paket sigara içerken merkezdeki görevli doktorların tedavi ve danışmanlıkları sayesinde sigarayı bıraktığını söyledi. Kolboğa, sigara bağımlılarına Sağlıklı Hayat Merkezi’nde tedavi olmaları konusunda çağrıda bulundu.