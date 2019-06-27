0553 313 94 23

Tütün ürünlerinde düz paket uygulamasına aralıkta geçilecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle 5 Temmuz'da yürürlüğe girmesi öngörülen "tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulaması en geç 5 Aralık'ta başlayacak

27 Haziran 2019 Perşembe 09:43
Tütün ürünlerinde düz paket uygulamasına aralıkta geçilecek

ANKARA (AA) - "Tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına en geç 5 Aralık'ta geçilecek ve 5 Ocak 2020'den sonra piyasada eski tip paket bulunmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici ibare paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. Nargilelik tütün mamulü paketlerinin iç ambalajı ile puro ve sigarillo paketlerinin varsa iç ambalajları üzerine marka ve ayırt edici ibare siyah renkle yazılacak.

Karton malzemeden yapılan tütün mamulü paketlerinin iç yüzey rengi "Pantone 448 C Mat" bitişli veya beyaz rengin yanında kraft kahvesi renginde de olabilecek. Sigara dışındaki tütün mamullerinin şeffaf olmayan iç ambalajında ise "Pantone 448 C Mat" bitişli rengin yanı sıra gümüş rengi kullanılabilecek.

Üretim tarihi ve üretim kodlama bilgileri, siyah zemine beyaz renkte yazılacak.

Tütün mamullerinde "düz ve standart paket" uygulamasına en geç 5 Aralık 2019'da geçilecek ve 5 Ocak 2020'den sonra piyasada eski tip paket bulunmayacak.

Düz ve standart paket uygulamasına geçiş tarihi daha önce 5 Temmuz olarak planlanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:43
  1. düz paket
  2. Resmi Gazete
  3. tek tip paket
  4. tütün mamulleri
  5. Yönetmelik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadıköylüler anlatacak belediye uygulayacak
    1. Kadıköylüler anlatacak belediye..
    2. Gül veya Davutoğlu değil... İşte..
    3. Coca-Cola, onlarca projeyle..
    4. İzmir’de PKK/KCK baskını: 9 gözaltı
    5. Dolar/TL 5,78 seviyelerinden işlem..
    6. KDK tavsiye verdi, müfettişin..
    7. Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı
    8. Üsküdar Belediyesi, Yaz Vakti sergisi..
    9. Adana “gastronomi kenti” olma yolunda
    10. Galatasaray'da Stefano Okaka hamlesi!
    11. Uzakdoğu seferi başladı
    12. İzmir'de PKK operasyonu! Gözaltılar var
    13. (Özel) Otobüs şoförü ile yolcuların..
    14. Meksika’ya 7 ayda 500 bin göçmen giriş..
    15. İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
    16. Sanat kenti başkent
    17. Rusya’dan Çin’e savaş uçağı teklifi
    18. Çimsa, Intercem 100 Konferansı'na..
    19. Sokak hayvanlarına su kabı
    20. Fenerbahçe aradığı 10 numarayı buldu!..
    21. (Özel) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda..
    22. Tütün ürünlerinde düz paket..
    23. İnekler gölde insanlar denizde..
    24. JÖAK'tan nefes kesen tatbikat
    25. Abdülhamid satmadı Araplar satacak mı?
    26. Putin, siyasi kriz yaşanan ülkeye..
    27. Van Gölü’nün sırları belgesel oldu
    28. Şam’da bombalı saldırı: 2 yaralı
    29. Gram altın 261 lira seviyelerinde
    30. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor