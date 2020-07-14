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Aktüel

Tutuklu Katalan siyasetçilere yarı serbestlik hakkı

Yaklaşık 9 ay önce devlete karşı ayaklanmaktan hüküm giyen ve 2,5 yıl tutuklu kalan ayrılıkçı 9 Katalan siyasetçiye yarı serbestlik hakkı tanındı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 17:52:54 -
Tutuklu Katalan siyasetçilere yarı serbestlik hakkı

MADRİD (AA) - İspanya'da ayrılıkçı girişimlerle öne çıkan ülkenin doğusundaki Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı hapis cezası alan 9 Katalan siyasetçiye yarı serbestlik hakkı tanınması için siyasi onay verildi.

İspanyol devletine karşı ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma suçlarından yaklaşık 9 ay önce 9 ila 13 yıl hapis cezası alan 9 Katalan siyasetçiye tanınan yarı serbestlik hakkı Katalonya özerk hükümeti Adalet Bakanı Ester Capella tarafından imzalandı.

Yasa dışı referandumun ardından yaklaşık 2,5 yıldır tutuklu olan Katalan siyasetçiler, bundan böyle hafta içi sosyal hizmetlerde gönüllü olarak çalışmak ya da var ise ihtiyacı olan aile üyelerine yardım etmek için akşam geri dönmek şartıyla cezaevinden çıkabilecek.

Ayrılıkçı Katalan siyasetçiler ayrıca hafta sonlarını evlerinde geçirip, yılda 48 gün izinli olacak.

Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve referandumun olduğu dönemde Katalan hükümetinde görevli eski bakanları kapsayan yarı serbestliğin 6 ayda bir revize edilmesi gerekiyor.

Ayrıca, cezaevi yasasının 100.2 numaralı maddesi gereğince 3. statüde mahkum olarak tanınan Katalan siyasetçilerle ilgili karara savcılığın itiraz etme hakkı bulunuyor.

Savcılığın itirazı halinde son kararı Yüksek Mahkeme verecek.


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