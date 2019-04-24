Tutuklu eski devlet başkanının kefaleti için yardım kampanyası

Cezaevinde bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın kefaletini ödeyecek parası olmadığı için takipçileri onun için yardım kampanyası başlattı.

Brezilya Temyiz Mahkemesi, Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın 3 milyon real (yaklaşık 760 bin dolar) tutarında kefalet karşılığında, gündüzleri hapishaneden dışarı çıkmasına izin verdi. Kefaletini ödeyecek parası olmaması nedeniyle takipçileri Lula için yardım kapmayası başlattı.

Yerel basında yer alan bir habere göre, Lula’nın avukatları ve arkadaşları halihazırda Yüksek Adalet Divanı’nın belirlediği 3 milyon real’lik cezasını ödemek için bir ’gönüllü kolektifi’ kurdu.

Cezası Temyiz Mahkemesi tarafından düşürüldükten sonra Lula da Silva, yaklaşık 6 ay içinde özgürlüğünü kısmen geri kazanabilir.