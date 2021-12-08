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Yerel Tutuklu adamın ayakkabısındakiler pes dedirtti
Yerel

Tutuklu adamın ayakkabısındakiler pes dedirtti

Nevşehir'de bir tutuklu, ayakkabısının içinde gizlenmiş uyuşturucularla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 11:16:00 -
Tutuklu adamın ayakkabısındakiler pes dedirtti

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, cezaevindeki üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

H.K, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Cezaevi Bölük Komutanlığı ekipleri, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilen H.K'nin üst aramasında spor ayakkabısının tabanına 3 ayrı paket halinde gizlemmiş 15 gram uyuşturucu madde buldu.

H.K, hakkında adli işlem başlatıldı.

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