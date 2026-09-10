Tutuklanan Yetişkin'in sevgilisi elden aldığı 300 bin TL'yi savcılıkta anlattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Seferihisar Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İsmail Yetişkin ile sevgili oldukları ve aralarında para trafiği tespit edilen S.A., konutunun kirası ve kişisel ihtiyaçları için Yetişkin'den elden 300 bin TL aldığını savcılık ifadesinde kabul etti. S.A.'nın ifadesi soruşturma dosyasına girdi.

Yetişkin ile sevgili olduklarını beyan eden S.A.; yüz binlerce liralık nakit transferlerini, şoförler üzerinden elden yapılan teslimatları, kira ve araç ödemeleri ile fiilen çalışmadığı halde yapılan SGK kaydını ayrıntılarıyla itiraf etti. Dosyadaki WhatsApp yazışmalarında geçen "Aşkım" ve "Hayatım" ifadelerini ve yüz binlerce liralık para taleplerini de doğruladı.

Birliktelikleri süresince Yetişkin'den defalarca para istediğini kabul eden S.A., paraların bir kısmını Yetişkin'in şahsından nakit aldığını, bir kısmının ise makam şoförleri aracılığıyla kendisine ulaştırıldığını belirtti. Teslimatlarda Aykan, Deniz ve Serter isimli şoförlerin kullanıldığını aktaran S.A., parayı en sık getiren Aykan D.'nin hem kendi öz kardeşi hem de Yetişkin'in şoförü olduğunu doğruladı.

Dosyadaki yazışmalarda S.A.'nın "Aşkım Aykan'ı ne zaman göndereceksin?" mesajına Yetişkin'in "Aşkım şimdi çıktı yola geliyor" yanıtını verdiği, ardından S.A.'nın ödeme için teşekkür ettiği ileri sürüldü.

Kira için 300 bin TL, araca 300 bin TL katkı

"6 aylık kira ve diğer ihtiyaçlarım için bana 300 bin TL parayı elden kendisi verdi. Ben de 6 aylık kirayı bankaya gidip ödedim" diyen S.A., ev kirasının Yetişkin tarafından düzenli karşılandığını kaydetti.

2025 yılının Mart ayında 765 bin TL bedelle satın aldığı aracın 300 bin TL'lik kısmını Yetişkin'in ödediğini, kalan tutarı ise kendisinin ve kardeşi Aykan D.'nin karşıladığını ifade etti. Araç alımı sürecinde Yetişkin ile sürekli iletişimde olduğunu, ilanları kendisine göndererek fikir aldığını da belirtti.

Otel kayıtlarında şoförle aynı odada görünüyordu

Antalya, Muğla ve farklı illerdeki konaklama kayıtları sorulan S.A., kayıtların tamamının doğru olduğunu beyan etti. Seyahat giderleri ile otel ücretlerinin çoğunlukla Yetişkin tarafından nakit ödendiğini belirten S.A., şunları söyledi: "İsmail Yetişkin ile seyahatlerimizde genellikle iki oda tutulurdu. Resmi kayıtlarda şoförler Aykan D. veya S.Ö. ile aynı odada kalmışım gibi görünse de gerçekte İsmail Yetişkin ile aynı odada kaldım."

Fiilen çalışmadığı iş yerinden SGK kaydı

Mesajlarda geçen "Zeki yanımda, senin sigortanın ay sonunda yattığını söylüyor" ifadesi sorulan S.A., sigorta kaydının Yetişkin'in arkadaşı Zeki S.'ye ait iş yerinden yapıldığını, ancak bu iş yerinde fiilen hiçbir zaman çalışmadığını itiraf etti.

S.A., ifadesinde Yetişkin ile ilişkisinin kişisel boyutta olduğunu, belediyenin ihale, ödeme veya resmi işleyişine dahil olmadığını savundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, elden yapılan para transferlerinin kaynağını ve belediye imkanlarının bu ilişki çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığını incelemeye devam ediyor.