Faciadan kıl payı kurtuldu! Zelenskiy ölümden döndü

Norveç'te yayın yapan NRK'ye konuşan Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin dün Oslo'da Kral 5. Harald'ın cenaze törenine katılmak için 8 Eylül akşamı Norveç'e geldiğini belirtti.

Zelenskiy'i taşıyan uçağın bir hayli geç geldiğini aktaran Store, "Zelenskiy'i taşıyan uçak Moldova'nın başkenti Kişinev'den kalkışı sırasında bir insansız hava aracı (İHA) tarafından neredeyse vuruluyordu. İşte gerçek bu." dedi.

"ZELENSKİY HER GÜN TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYA"

Norveç Başbakanlık Ofisi Sekreteri Bhanuja Rasiah da NRK'ye yaptığı yazılı açıklamada, Moldova'nın hava sahasında İHA tehdidi yaşandığını doğrulayarak, "Bu da Zelenskiy'nin Oslo'ya gelişini geciktirdi. Bunlar onun her gün karşı karşıya kaldığı tehditler. İHA'nın uçağa ne derece yakın olduğu ise henüz bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

NRK, Moldova Savunma Bakanlığının açıklamasına dayanarak, Zelenskiy'nin uçağının havalanmasının planlandığı sıralarda bir İHA'nın ülkenin hava sahasını ihlal ettiği bilgisini verdi.

Zelenskiy, dün Oslo'daki Kral 5. Harald'ın cenaze törenine katılmış, oradan da Kanada'ya hareket etmişti.