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Türkiye
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Sular çekildi! ‘Batık köy’ yeniden gün yüzüne çıktı

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Sular çekildi! ‘Batık köy’ yeniden gün yüzüne çıktı

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Kasımlar Barajı'nda suların çekilmesiyle, batık Darıbükü köyü yeniden gün yüzüne çıktı. Geçmişin izlerini taşıyan köy dron ile görüntülendi.

#1
Foto - Sular çekildi! ‘Batık köy’ yeniden gün yüzüne çıktı

Aksu ve Eğirdir ilçelerinden doğan suyun oluşturduğu Köprüçay Nehri üzerinde 2016 yılında yapımı tamamlanan Kasımlar Barajı nedeniyle Darıbükü köyü su altında kaldı.

#2
Foto - Sular çekildi! ‘Batık köy’ yeniden gün yüzüne çıktı

Köydeki ev sahiplerine ise farklı alanlarda yeni konut yapılarak teslim edildi.

#3
Foto - Sular çekildi! ‘Batık köy’ yeniden gün yüzüne çıktı

Özellikle yaz döneminde suların çekilmesiyle köyde bulunan taş evler, cami, okul, eski yapılar ve elektrik nakil hatları yeniden görünür hale geldi.

#4
Foto - Sular çekildi! ‘Batık köy’ yeniden gün yüzüne çıktı

Geçmişin izlerini taşıyan köyde gün yüzüne çıkan alanlar dron ile görüntülendi.

#5
Foto - Sular çekildi! ‘Batık köy’ yeniden gün yüzüne çıktı

Özellikle sonbaharda seyirlik görüntüler oluşturan "batık köy" doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

#6
Foto - Sular çekildi! ‘Batık köy’ yeniden gün yüzüne çıktı

"Batık köy" Darıbükü’den kareler…

#7
Foto - Sular çekildi! ‘Batık köy’ yeniden gün yüzüne çıktı

"Batık köy" Darıbükü’den kareler…

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