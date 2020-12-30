Tutuklanan Müslüman Tatarlar Rusya'ya kaçırılıyor!

Rusya'nın Kırım'da tutukladığı Müslüman Tatarları yasa dışı şekilde Rusya'ya götürdüğü bildiriliyor.

Kırım Haber ajansı QHA'nın haberine göre, Rostov-na-Donu kentindeki Güney Bölge Askeri Mahkemesi, beş Kırım Tatar siyasi tutsağı, işgal edilen Kırım’dan Rostov-na-Donu kentine sevk etme kararı aldı. Alınan karar ile birlikte, Rusya tarafından alıkonulan Kırım Tatarları Remzi Bekirov, Riza İzetov, Raim Ayvazov, Şaban Umerov, Farhod Bazarov yasa dışı olarak Rusya’ya sevk edilecek.

Kırım Dayanışması sivil teşkilatına açıklamalarda bulunan avukat Edem Semedlayev, duruşma sırasında mahkemenin savunmanın tüm taleplerini reddettiğini ve siyasi tutsakları Rusya’ya sevk etme kararı aldığını aktardı. Avukat Semedlayev, “Davanın savcılığa geri gönderilmesini ve 4. Cenevre Sözleşmesi uyarınca ilgili davanın Rusya’nın Güney Bölge Askeri Mahkemesinde görülemeyeceğini savundum. Fakat mahkeme, tüm taleplerimizi reddetti. Siyasi tutsakların işgal altındaki Kırım’dan sevk edilmemesi talebim de reddedildi.” diye konuştu.

Öte yandan mahkeme, sözde savcının 5 Kırım Tatarının tutukluluk süresini 6 ay daha uzatma ve tutsakları Rostov-na-Donu kentine sevk etme taleplerini kabul etti.

Rus işgali altında bulunan Kırım’da Kırım Tatar halkına baskı uygulamak amacıyla başlatıldığı ifade edilen “Hizb-ut Tahrir” davası çerçevesinde çok sayıda Kırım Tatarı tutuklanmış durumda.