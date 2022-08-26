Tutuklanan edepsiz Gülşen'le ilgili sıcak gelişme

İmam hatiplilere ettiği hakaret nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan edepsiz Gülşen'in avukatı, tutukluluk durumuna itirazda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan edepsiz Gülşen'in avukatı Emek Emre, itiraz dilekçesini sunmak için adliyeye geldi.

Avukat, edepsiz müvekkilinin itiraz dilekçesini Nöbetçi İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesine sundu.

Mahkemenin, itirazı değerlendirmesi bekleniyor.

Gülşen'den çark! Özür diledi

Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu ile ziyarete gelen avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Gülsaran, Gülşen'le ilgili yaptığı açıklamada, "Durumu gayet iyi ilgilenen herkese teşekkürlerini iletiyor. Gayet güçlü durumda kendisi de açıklama metninde ifade etti. 'Birilerini kırdıysam, incinen herkesten özür dilerim' dedi. Ben hukukçuyum hukuki olarak da bu neticenin olmaması gerektiği kanaatindeyim. Gerekli teknik takipler yapılıyor. İlgilenen herkese sevgilerini iletti" dedi.