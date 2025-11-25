  • İSTANBUL
Gündem tuttur kimin? tuttur.com olayı ne?
Gündem

tuttur kimin? tuttur.com olayı ne?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz
tuttur kimin? tuttur.com olayı ne?

Türkiye’nin en bilindik şans oyunları platformlarından biri olan tuttur.com hakkında ortaya atılan iddialar; kullanıcı bilgilerinin güvenliğine dair ciddi soru işaretlerine yol açtı. Yaşanan son gelişmelerin ardından “ttur.com kimin?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Bir dönem online şans oyunları alanında geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan tuttur.com, bu kez faaliyetleriyle değil, kullanıcı verilerine yönelik müdahale iddialarıyla gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. Bu gelişme, tuttur.com’un kime ait olduğu ve neden kapandığı sorularını akıllara getirdi?

 

tuttur.com kimin ?

Tuttur.com, 2009 yılında Saran Holding bünyesinde kurularak Türkiye’nin yasal online şans oyunları platformlarından biri olarak faaliyet göstermeye başladı. Spor Toto, İddaa ve Millî Piyango kapsamındaki oyunlara erişim sunan platform, uzun yıllar boyunca hem web sitesi hem mobil uygulamalar hem de SMS üzerinden hizmet verdi. Hatta bir dönem “Tuttur Cup” adıyla hazırlık turnuvaları düzenleyerek spor dünyasında adından söz ettirdi.

 

Soruşturma neden başlatıldı, iddialar neyi içeriyor?

Platformun artık aktif olmamasına rağmen kullanıcı bilgileri üzerinde müdahale edildiği yönünde paylaşılan iddialar, sosyal medyada geniş yankı buldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddiaların doğruluk payını araştırmak amacıyla soruşturmayı kendiliğinden başlattığını açıkladı. Savcılık, hakimlik kararı doğrultusunda adli bilişim ekiplerinin tuttur.com’a hizmet veren bilgisayar ve veri sistemlerinde yerinde inceleme yaptığını duyurdu. Bu aşamada kullanıcı bilgilerinin manipüle edilip edilmediğine dair kesin bir bulguya ulaşılamadığını belirterek, teyitsiz açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

 

Tuttur.com neden kapandı?

Platform, 21 Eylül 2025’te yaptığı duyuruyla kupon oynama ve para yatırma işlemlerini askıya aldığını açıkladı. Ardından 25 Eylül’de faaliyetlerini tamamen durdurarak uzun yıllara dayanan yayın hayatını noktaladı. Lisansının ve sanal bayilik sözleşmesinin iptal edilmesiyle birlikte site aktif uygulamalarını sonlandırmıştı. Ancak kapanışın üzerinden zaman geçmesine rağmen kullanıcı bilgilerinin güvenliğiyle ilgili gündeme gelen iddialar, platformu yeniden tartışmanın merkezine taşıdı.

 mahşerde hesabı senden sorulur

Şans oyunları milli piyango adı altında Müslüman milleti kumarbaz ettiler.
