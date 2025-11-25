  • İSTANBUL
Gündem Antalya’da kaza sonrası karar şaşırttı! Ölüme neden olan operatöre ev hapsi verildi
Gündem

Antalya’da kaza sonrası karar şaşırttı! Ölüme neden olan operatöre ev hapsi verildi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yürütülen altyapı çalışması sırasında iş makinesinin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan operatör hakkında mahkeme, tutuklama yerine ev hapsi uygulanmasına hükmetti. Karar, kazanın ardından yaşanan süreci yeniden tartışmaya açtı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde altyapı çalışması sırasında iş makinesiyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan operatör hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

Okan Işık'a (84) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan iş makinesi operatörü E.A. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

E.A. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Şüphelinin ifadesinde, "Geri geri giderken yayayı görmedim" dediği öğrenildi.

Yıldız Caddesi'nde dün E.A. idaresindeki iş makinesi geri manevra yaparken, çalışma alanından geçen Okan Işık'a çarpmış, yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetmişti.

