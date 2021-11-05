Tutmayın "samanlık devrimcisi"ni! Kızıldere yargısız infazmış

Terör örgütü Türkiye Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi’nin (THKP-C) kurucusu Mahir Çayan'ın öldürüldüğü Kızıldere olayında arkadaşlarını bırakarak samanlığa saklanan ve o günden bu yana “samanlık devrimcisi” olarak anılan HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, eski MİT Yöneticisi Mehmet Eymür’ün “Kızıldere’de yapılan operasyonda yargısız infaz yoktu” sözlerine cevap verdi. Kızıldere’nin tek canlı tanığı olan Kürkçü, Eymür’ün açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi ve “Ben bu konuyu Mehmet Eymür ile laf yarışına girerek anlatmak istemiyorum. Ben bu adamın gereksiz yere büyütüldüğünü görüyorum. Kızıldere Katliamı’nın kendisi bir yargısız infaz zaten bunun tartışılacak tarafı mı var? Adam diyor ki Mahir Çayan’ı keskin nişancı ile öldürdük, bu yargısız infaz değil mi? Kızıldere operasyonunun kendisi yargısız infazdır, bunun içinde de seri yargısız infazlar vardır. Kendisine ateş açmayan insanlara ateş açılmış ve hepsi öldürülmüştür.” iddiasında bulunarak yarım asır önce sattığı terörist arkadaşlarına arka çıktı.

Kızıldere Olayı nedir?

12 Mart 1971 muhtırasından sonra yakalanan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarını engellemek için 27 Mart 1972’de Ünye’deki NATO üssü görevlilerini kaçıran THKP-C kurucularından Mahir Çayan, Dev-Genç Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, Dev-Genç MYK üyesi Hüdai Arıkan, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’ndan (THKO) Cihan Alptekin, Fatsalı Nihat Yılmaz, öğretmen Ertan Sarıhan ve Ünyeli Ahmet Atasoy, iki İngiliz ve bir Kanadalı radar teknisyenini NATO üssünden kaçırdı. Kendilerini Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde bekleyen Dev-Genç Genel Sekreteri Sinan Kazım Özüdoğru, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Derneği yöneticisi Sabahattin Kurt, THKO'dan Ömer Ayna ve “Hava Kuvvetleri Proleter Devrimci Örgütü”nün kurucusu olarak aranan üsteğmen Saffet Alp'le buluştular. Grup köyün muhtarının evinde saklandı, ancak güvenlik güçleri evi kuşattı. 30 Mart 1972 günü açılan ateş sonucunda Ertuğrul Kürkçü dışında evdekilerin tümü öldü.