Tutmayın küçük enişteyi! Akif Beki çok fena gaza geldi

Ahmet Davutoğlu'nun tetikçisi Akif Beki, ABD Büyükelçiliği'nin CHP mitingi ile ilgili yaptığı uyarı üzerinden tıynetini belli etti. Beki, CHP ve CHP'nin terör sevici İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na övgüler düzdüğü Karar'daki yazısında özetle şunları kaydetti:

"ABD Büyükelçiliği, yarınki CHP mitingi için sitesinde bir güvenlik uyarısı yayınladı.

Geçmiş örnekleri hatırlatıyor, polisin biber gazı, tazyikli su ve plastik mermiyle olası müdahalesine karşı ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırıyorlardı.

Büyükelçiliğin uyarısı, tedbiren Maltepe’deki miting mahallinden uzak durmayı da içeriyordu.

İktidar medyası bozulmuş; ‘zamanlaması manidar’, ‘ilginç mesaj’, ‘sinsi uyarı’, ‘provokatif çağrı’ diye duyurdular.

Oysa asıl rahatsız olması gereken CHP’ydi.

Evet, belki katılacakları korkutacak ve caydıracak bir terör eylemi uyarısı değil. Ki genelde bu tür güvenlik uyarılarını, terör saldırısı istihbaratına dayanarak yapıyorlar.

Fakat orantısız bir polis müdahalesini akla getirmesi bile mitinge katılacakları ürkütebilirdi.

İktidar cenahı bu uyarıya bozulurken CHP’nin yok sayması da gösteriyor ki, o eşiği aşmışlar.

Her haksızlık, amaçlasın amaçlamasın, topluma yöneltilmiş ağır bir provokasyondur.

Kaftancıoğlu’na ceza da sabrı taşıracak bir tahrike yol açtı.

Fakat Kılıçdaroğlu, öfke ve tepkiyi bir parti mitingine kanalize ederek kışkırtmaya gelme, infiale kapılma riskini bertaraf etti. Biriken enerjiyi, haklı bir zeminde tuttu.

Ve öyle görünüyor ki, bu tür uyarılarla engellenemeyecek bir enerji bu.

Yarın Gaziantep’te DEVA Partisi’nin de bir miting hazırlığı var. Muhalefet için rutin hale geldi, onlar da engellemelerle karşılaşıyor.

Ancak sökmüyor artık. (...)"