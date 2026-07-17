TUTAP VE GİSİAD’dan küresel tanıtım hamlesi

TUTAP ile GİSİAD arasında imzalanan kapsamlı protokol; Türkiye’nin tanıtımını klasik yöntemlerin ötesine taşıyacak ortak projelerin kapısını araladı. İki kurum, yurt dışındaki teşkilatlanma gücü, dijital teknolojiler ve uluslararası iş birlikleriyle turizm gelirini artırmayı, yatırım ortamını güçlendirmeyi ve Türkiye’nin kültürel zenginliklerini dünyaya daha etkili anlatmayı hedefliyor.

TUTAP VE GİSİAD’DAN TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK ORTAKLIK

Türkiye’nin uluslararası alandaki tanıtım gücünü artıracak önemli bir iş birliği resmiyet kazandı. Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) ile Girişimci İş ve Fikir İnsanları Derneği (GİSİAD) arasında imzalanan stratejik iş birliği protokolüyle; turizm, ekonomi, kültürel diplomasi ve uluslararası ticaret alanlarında ortak projelerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

GİSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen imza töreninde TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız ile GİSİAD Genel Başkanı Remzi Dursunkaya, Türkiye’nin küresel ölçekte daha güçlü tanıtılması için ortak hareket edeceklerini açıkladı.

İmzalanan protokol; Türkiye’nin kültürel mirasının dünyaya tanıtılmasından uluslararası ticaret ağlarının geliştirilmesine, dijital iletişim çalışmalarından gençlere yönelik kültürel farkındalık projelerine kadar geniş bir iş birliği çerçevesi oluşturuyor.

HEDEF: DAHA FAZLA TURİST, DAHA GÜÇLÜ EKONOMİ

İmza töreninde konuşan TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız, protokolün temel hedefinin Türkiye’nin tanıtım kapasitesini artırarak turizmi ekonomik kalkınmanın daha güçlü bir unsuru hâline getirmek olduğunu söyledi.

Yıldız, şu değerlendirmeyi yaptı: “Birlikten güç doğar anlayışıyla hayata geçirdiğimiz bu stratejik protokolle asıl hedefimiz; doğru tanıtım planlamalarıyla ülkemize gelen turist sayısını artırmak ve turizmin milli gelirimize olan doğrudan katkısını en üst seviyeye taşımaktır. Yalnızca sektör temsilcilerini değil, ülkesinin kültürel mirasına ve markasına sevdalı herkesi bu vizyonun etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz.”

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ TANITIM DÖNEMİ

GİSİAD Genel Başkanı Remzi Dursunkaya ise Türkiye’nin tanıtımında yeni nesil teknolojilerin belirleyici olacağını vurguladı.

Dursunkaya, yapay zekâ destekli tanıtım modelleriyle Türkiye’nin tarihini, kültürünü ve ekonomik potansiyelini çok daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

“Genç girişimcilerimiz ve yeni nesil teknolojiler bizim birinci önceliğimizdir. Geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek; yapay zekânın sunduğu olanaklarla ülkemizin tarihini, kültürünü ve küresel vizyonunu daha güçlü bir şekilde uluslararası arenaya taşımayı hedefliyoruz. TUTAP ile kurduğumuz bu stratejik köprü ve var olan yurt dışı teşkilatlarımızın gücüyle, ülkemizin marka değerine taş üstüne taş koymaya ve kalıcı değerler üretmeye devam edeceğiz.”

YEDİ MADDELİK YOL HARİTASI

Taraflar arasında imzalanan protokol kapsamında şu başlıklarda ortak çalışma yürütülecek:

• Türkiye’nin ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetlerinde ortak organizasyonlar gerçekleştirilecek.

• Yurt dışındaki TUTAP etkinlikleri, GİSİAD’ın iş dünyası ağıyla buluşturularak yeni ticari iş birlikleri geliştirilecek.

• UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kültürel değerler için tanıtım filmleri ve dijital içerikler hazırlanarak farklı ülkelerde yayımlanacak.

• Gençlerin sosyal medya ve dijital platformlarda kültürel bilinçlerini artıracak ortak projeler hayata geçirilecek.

• Türkiye’nin turist sayısını ve turizm gelirlerini artırmaya yönelik uluslararası organizasyonlar düzenlenecek.

• Tanıtımın ekonomik kalkınmaya katkısını ortaya koyacak panel, konferans ve çalıştaylar gerçekleştirilecek.

• Hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde iki kurumun ortak iş birliği kamuoyuna duyurulacak.

KÜLTÜREL DİPLOMASİDEN EKONOMİK DİPLOMASİYE

İki kurumun imzaladığı protokol, yalnızca bir tanıtım iş birliği olmanın ötesinde; kültürel diplomasi, ekonomik diplomasi ve dijital dönüşüm başlıklarını aynı çatı altında buluşturan kapsamlı bir yol haritası niteliği taşıyor.

Özellikle yapay zekâ destekli tanıtım stratejileri, uluslararası girişimcilik ağlarının güçlendirilmesi ve Türkiye’nin tarihî mirasının dijital platformlar aracılığıyla dünya kamuoyuna ulaştırılması, iş birliğinin öne çıkan hedefleri arasında yer alıyor.

TUTAP ve GİSİAD, bu stratejik ortaklıkla Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünü artırmayı, turizm gelirlerini büyütmeyi ve ülkenin marka değerini uzun vadeli projelerle güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde ortak tanıtım kampanyaları, uluslararası organizasyonlar, teknoloji odaklı projeler ve yatırım buluşmalarının hayata geçirilmesi planlanıyor.