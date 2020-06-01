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Aktüel

Tutak’da serinlemek için suya giren çocuk boğuldu

Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Dikbıyık köyünde bugün saat 11.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:09:19 -
Tutak’da serinlemek için suya giren çocuk boğuldu

Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Dikbıyık köyünde bugün saat 11.00 sularında serinlemek için suya giren Özgür Sadık (14) isimli çocuk boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre bugün iki arkadaşı ile birlikte dere kenarına giden 14 yaşındaki Özgür Sadık, serinlemek amacıyla suya girdi. Arkadaşlarının gözü önünde girdiği suda batıp çıkmaya başlayan Sadık, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuğun suda kaybolduğu haberini alan yakınları durumu AFAD ve Jandarma ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen ekipler, kısa süreli çalışmanın ardından küçük çocuğun cesedini dereden çıkarırken yakınları sinir krizi geçirdi.


Savcının yaptığı incelemeden sonra 112 sağlık ekipleri, çocuğun cenazesini Tutak Devlet Hastanesine götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından Sadık’ın cenazesi, defnedilmek üzere köyüne gönderilecek.

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