Tutak Kaymakamlığına atanan Karaaslan görevine başladı Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Tutak Kaymakamlığına atanan Ahmet Karaaslan görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Tutak Kaymakamlığına atanan Ahmet Karaaslan görevine başladı.

Sabah saatlerinde Tutak Kaymakamlığına gelen Karaaslan kendisini karşılamaya gelen kurum amirleri , Muhtarlar , Stk temsilcileri ve Tutak’lı vatandaşlarla selamlaştıktan sonra Kaymakamlık makamına geçti. Karaaslan burada kendisine hayırlı olsun ziyaretine gelen kurum amirleri ve Stk temsilcilerini kabul etti.

Erzincan Kemah ilçesi Kaymakamı iken Tutak Kaymakamlığına atanan Ahmet Karaaslan ilk gününde Şehit ailelerine ziyaretlerde bulundu.Şehit yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Karaaslan Şehit yakınlarıyla yakından ilgilenip sohbet etti.

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