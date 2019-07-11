Tusk'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Buna cevap veririz!

Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye ile olumlu komşuluk ilişkileri sürdürme konusundaki iyi niyetimize rağmen, tansiyonun yükselmesi üzerine ve AB üyesi Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal edecek şekilde adım atılması AB'nin daha önce kararlaştırıldığı gibi dayanışma içinde bu duruma cevap vermesine neden olacaktır” dedi.

Çavuşoğlu: Ne yapacağına Türkiye karar verir

​Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki sondaj geriliminle ilgili olarak, “Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir” demişti.