0553 313 94 23

Tusk'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Buna cevap veririz!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de oldubittiye karşı çıkıp, meşru hakkına sahip çıkmasına tepki göstererek, AB’nin bu duruma cevap vermesine neden olacağını söyledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 01:26
Tusk'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Buna cevap veririz!

Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye ile olumlu komşuluk ilişkileri sürdürme konusundaki iyi niyetimize rağmen, tansiyonun yükselmesi üzerine ve AB üyesi Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal edecek şekilde adım atılması AB'nin daha önce kararlaştırıldığı gibi dayanışma içinde bu duruma cevap vermesine neden olacaktır” dedi.

Çavuşoğlu: Ne yapacağına Türkiye karar verir

​Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki sondaj geriliminle ilgili olarak, “Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir” demişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 01:26
  1. avrupa birliği
  2. Türkiye
  3. Kıbrıs
  4. tehdit
  5. doğu akdeniz
  6. ab konseyi
  7. donald tusk
  8. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün gerçek yüzü İşkodra'da anlatıldı
    1. FETÖ'nün gerçek yüzü İşkodra'da..
    2. Muğla'daki orman yangınını söndürme..
    3. Tusk'tan Türkiye'ye küstah tehdit:..
    4. Bilecik'teki uyuşturucu operasyonu
    5. Başkent’te bir bina alev alev yandı
    6. Sudan’da 15 Temmuz darbe girişimi..
    7. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    8. Korkunç yangın durdurulamıyor! 2 köy..
    9. Federal temyiz mahkemesi, otel..
    10. Kırıkkale'de bir evin bahçesinde ceset..
    11. "Bu tasarı, Suudi yönetimine açık bir..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Dışişleri..
    13. MHP ve İYİ Parti'nin resmi hesapları..
    14. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    15. Ödemiş’te trafik kazası: 2 ölü, 1..
    16. Malatya’da bıçaklı kavga: 3 yaralı
    17. Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla..
    18. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    19. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    20. Eski BM Genel Sekreteri Moon'dan..
    21. GÜNDEM ÖZETİ / 11 Temmuz 2019
    22. Almanya'nın silah ihracatı ilk yarıda..
    23. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere..
    24. Bakan Albayrak'tan FİKKO toplantısına..
    25. Ankara’da 16 katlı binada korkutan..
    26. ABD'li eski askerlere göre "Irak ve..
    27. 80 yaşında kadın seri katil çıktı
    28. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme..
    29. Büyükşehir meclisinde metro tartışması
    30. Ele geçirilen kaçak sigaraları satan..
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    KADEM'ciler Yusuf Kaplan'ı hedef aldı! Hakaret de ettiler
    KADEM'ciler Yusuf Kaplan'ı hedef aldı! Hakaret de ettiler
    Tapu sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Tapu sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı