Tusk'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Buna cevap veririz!
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de oldubittiye karşı çıkıp, meşru hakkına sahip çıkmasına tepki göstererek, AB’nin bu duruma cevap vermesine neden olacağını söyledi.11 Temmuz 2019 Perşembe 01:26
Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye ile olumlu komşuluk ilişkileri sürdürme konusundaki iyi niyetimize rağmen, tansiyonun yükselmesi üzerine ve AB üyesi Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal edecek şekilde adım atılması AB'nin daha önce kararlaştırıldığı gibi dayanışma içinde bu duruma cevap vermesine neden olacaktır” dedi.
Çavuşoğlu: Ne yapacağına Türkiye karar verir
Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki sondaj geriliminle ilgili olarak, “Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir” demişti.
YORUM YAZ