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TÜSİAD’ın yeni başkanı Simone Kaslowski oldu

TÜSİAD 49. Genel Kurul’unda yapılan oylamada Simone Kaslowski, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:33
TÜSİAD’ın yeni başkanı Simone Kaslowski oldu

 Ekonomi Servisi 

Dün gerçekleştirilen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 49. Genel Kurul’unda yapılan oylamada Simone Kaslowski, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. 2013’ten beri derneğin yönetiminde olan Kaslowski, 2017’den bu yana başkan yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

“Yeni hikaye yazalım”

Seçim sonrası yaptığı konuşmada eski Başkan Erol Bilecik’e teşekkür eden Kaslowski, “Bu yeni çağda her bir satırını emekle, kararlılıkla, başarıyla işleyeceğimiz yepyeni bir Türkiye hikayesi yazalım. TÜSİAD bugün kapsamı, sorumlulukları ve kurumsal hafızası ile bir iş dünyası örgütünün çok ötesinde ülkemiz için yeni fikirlerin filizlendiği bir düşünce kuruluşu hüviyetindedir” diye konuştu.

Patronlar yönetimde

Yapılan seçim sonrası TÜSİAD’ın yeni Yönetiminin asil üyeleri Serra Akaçoğlu, Batu Aksoy, Bahadır Balkır, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Simone Kaslowski, İrem Oral Kayacık, Nüket Küçükel, Barış Oran, Murat Özyeğin, Serkan Sevim, Mehmet Tara, Can Yücaoğlu’ndan; yedek üyeleri Oya Narin, İzel Levi Coşkun, Emre Eczacıbaşı, Özlem Özüner, Cem Tüfekçi, Elvan Ünlütürk, Serpil Veral, Meltem Akol, Önder Sezgi, Azmi Gümüşlüoğlu, Öget Kantarcı, Özgür Tanrıkulu’ndan oluştu.

TÜSİAD’ın Başkan Yardımcılıklarına ise Murat Özyeğin, Mehmet Tara ve Bahadır Balkır getirildi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:33
  1. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 49. Genel Kurul
  2. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)
  3. Simone Kaslowski
  4. eski Başkan Erol Bilecik
  5. TÜSİAD

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