TÜSİAD'ın yeni başkanı Kaslowski oldu TÜSİAD 49. Genel Kurul'da, Simone Kaslowski Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski oldu. Bugün gerçekleştirilen TÜSİAD 49. Genel Kurulu Four Seasons Hotel'de yapıldı. Genel kurulda yapılan oylamada TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. - Özgeçmiş İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Simone Kaslowski ABD'de Clark Worcester Üniversitesi’nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul’da satış bölümünde göreve başladı. Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya'nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. 1995 yılında Organik Kimya Üst Yöneticisi (CEO) olan ve Yönetim Kurulu Üyeliğini üstlenen Kaslowski, TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başladı. 2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürüttü. Kaslowski, 2017'den bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

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