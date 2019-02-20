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TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu

TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski oldu. Görevi devreden Erol Bilecik yerine Simone Kaslowski yeni TÜSİAD Başkanı olarak seçildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:15
TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu

TÜSİAD genel kurulunda tek aday olan Simone Kaslowski başkan olarak seçildi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'na ise yeniden Tuncay Özilhan seçildi.

1963 yılında İtalya'nın Torino şehrinde dünyaya gelen Simone Kaslowski, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul’da satış bölümünde göreve başladı.

ABD’de Clark Worcester Üniversitesi’nden mezun olan İtalyan asıllı iş insanı, 1995 yılında şirketin CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ni üstlendi.

2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Evli ve üç çocuk babası olan 56 yaşındaki iş insanı İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.

Özilhan yeniden yüksek istişare konseyi başkanı seçildi

Genel Kurul'da 2019 - 2020 TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı da seçildi.

Tuncay Özilhan yeniden YİK Başkanı olurken, yardımcılıklara Ömer M. Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ, N. Ümit Boyner ve Ömer Aras seçildi. Üyeler ise Agah Uğur ve Tayfun Bayazıt oldu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:15
  1. İstanbul
  2. Simone Kaslowski
  3. TÜSİAD
  4. TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı

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  • ihsihs1 sa önce
    Cuk oturmuş.

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