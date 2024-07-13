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Medya TÜSİAD’ın kayyım mesajı kime? Rezalet ki ne rezalet
Medya

TÜSİAD’ın kayyım mesajı kime? Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2024-07-13 16:05:00 -
TÜSİAD’ın kayyım mesajı kime? Rezalet ki ne rezalet

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın belediyelere kayyum atanması konusundaki görüşlerini eleştirdi. Şahin, Turan'ın kayyum atamalarına karşı çıkarken, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerini dikkate almadığını belirtti. HDP'li belediyelerde terör örgütü faaliyetlerinin detaylı olarak anlatıldığı bir rapordan bahseden Şahin, özetle şunları kaydetti:

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın belediyelere kayyum atanması konusundaki görüşlerini eleştirdi. Şahin, Turan'ın kayyum atamalarına karşı çıkarken, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerini dikkate almadığını belirtti. HDP'li belediyelerde terör örgütü faaliyetlerinin detaylı olarak anlatıldığı bir rapordan bahseden Şahin, özetle şunları kaydetti:

"Türkiye’nin zenginler kulübü TÜSİAD’ın Başkanı Orhan Turan’a göre belediyelere Kayyum atanması yanlış bir karar. Turan “Yerel bilgi ve tecrübeyi harekete geçirmek Türkiye’yi bölmez. Milletin oyuyla seçilmesi gereken pozisyonlara atama yapılması ya da seçilmiş vekillerin Meclis’te yer almamasıyla milli irade korunmaz” diyor!

TÜSİAD ortada bir kayyum ataması yokken neden böyle bir açıklama yapma gereği duydu acaba? Yakında çıkar kokusu..

Hadi bunu geçelim… 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 ve 46.maddelerini ne yapacağız? Kanunda açıkça “Belediye Başkanı terör ve terör örgütüne yardım yataklıktan alındıysa Kayyum dışında bir seçenek yok” denilmiş.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TÜSİAD Başkanı “Milli irade kayyum atanarak korunmaz” diyor ancak milli iradenin nasıl korunacağına dair bir öneride de bulunmuyor. Sanıyorum TÜSİAD yönetiminin İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Mart 2019’da yayınlanan “Belediyelerdeki Kayyum Sistemi ve Mevcut Durum Raporu’ndan” haberi yok.

O raporda 2014 -2019 arası HDP’li belediyelerde terör örgütünün neler yaptığı en ince detaylarına kadar anlatılmış, görsellerle belgelenmiş. Rapor hala bakanlığın sitesinde duruyor. (...)

TÜSİAD Başkanı “Yerel bilgi ve tecrübeyi harekete geçirmek Türkiye’yi bölmez” derken haklı. Ancak bu belediyelerde harekete geçirilen de harekete geçen de sanki başka bir şey.

Sizce de öyle değil mi?"

 

 

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