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TÜSİAD’ın 49. Genel Kurul Toplantısı yarın yapılacak

TÜSİAD'ın 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

19 Şubat 2019 Salı 11:16
TÜSİAD’ın 49. Genel Kurul Toplantısı yarın yapılacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD)49. Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın gerçekleştirilecek. Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik tarafından yapılacak. Genel kurul gündemi kapsamında TÜSİAD’ın yeni Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve Divanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı asil ve yedek üyelerinin seçimi gerçekleşecek. Toplantıda ayrıca derneğin kurucu kuşağının temsilcileri Osman Boyner, Nihat Gökyiğit, Demir Karamancı ve Selçuk Yaşar’a TÜSİAD’a katkıları için teşekkür töreni düzenlenecek.


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:16
  1. Karaman
  2. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)
  3. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan
  4. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
  5. TÜSİAD

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