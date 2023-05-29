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Ekonomi TÜSİAD'dan seçime dair açıklama
Ekonomi

TÜSİAD'dan seçime dair açıklama

Yeniakit Publisher
2023-05-29 10:19:00 - 2023-05-29 10:20:24
TÜSİAD'dan seçime dair açıklama

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı seçiminde 14 Mayıs’ta adayların salt çoğunluk sağlayamaması bugün ikinci tur oylama yapıldı.

Yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy verdi.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan ikinci turda sandıklar 17.00'de kapandı.

Açılan sandıklar sonucu oyların tamamına yakına sayıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışı önde tamamlamayı garantiledi.

Dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelirken bir tebrik de TÜSİAD'dan geldi.
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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden bir mesaj yayınladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orhan Turan şunları ifade etti:

Bugün yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyoruz. İki hafta önceki milletvekilliği seçiminde parlamentoya girmeye hak kazanan siyasi partileri ve milletvekillerini yeniden kutluyoruz.

 Seçim sonrasında yeni yürütme ve yasama organlarının ülkemizin ekonomik, demokratik, sosyal ve çevresel açıdan gelişmişlik düzeyini uluslararası standartlarda önde bir konuma yükseltecek adımları hızla hayata geçirmesi önem taşıyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, iş dünyası olarak Cumhuriyetimizin muasır medeniyet seviyesini aşma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. 

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Yorumlar

okur

Evet Sayın Cumhurbaşkanımız birilerine rağmen belirtilen hedefe ulaşma konusunda durmadan gayret gösterecektir. Bundan eminim.

cem

laik, demokratik....selam versek bu cümleleri kuruyorlar.
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