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TÜSİAD’dan “Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi”

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), “Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi Projesi” başlıyor.

09 Ekim 2018 Salı 13:57
TÜSİAD’dan “Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi”

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), “Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi Projesi” başlıyor. Proje kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde görev yapan öğretmenlere STEM eğitimi ve Sanayi 4.0 konusunda farkındalık sağlayacak eğitimler verilecek.

TÜSİAD ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Temmuz ayında imzalanan protokol ile hayata geçen proje, Dow ana destekçiliği ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin yürütücülüğünde gerçekleşecek. Bu çerçevede ilk olarak 8-13 Ekim tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim programı gerçekleştirilecek. Proje çalışmalarını desteklemek üzere öğretmen ve öğrencilere “programlama kitleri” de verilecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 13:57
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
  4. Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM

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