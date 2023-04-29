TÜSİAD'çılardan skandal "AK Parti" hamlesi

Hükümetin yerli otomobili, Karadeniz doğalgazı veya Akkuyu Nükleer Santrali gibi büyük hamleleriyle ilgilenmeyen TÜSİAD'çıların bugünlerde otel lobilerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında poz vermesinin dikkat çekici olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Seçim günü yaklaştıkça taraflar da netleşiyor" dedi.

Övür, yazısında şunları kaydetti:

"Seçim günü yaklaştıkça taraflar da netleşiyor. Beklenen ilk adımı, HDP-Yeşil Sol Parti Eşbaşkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek vereceklerini açıklayarak attı.

"İmdat" diye feryat eden PKK ve FETÖ, o desteği günler öncesinden açıklamıştı zaten.

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Kervana son günlerde İstanbul sermayesi de katıldı. Dikkatinizi çekmiştir, hükümetin yerli otomobili, Karadeniz doğalgazı veya Akkuyu Nükleer Santrali gibi büyük hamleleriyle ilgilenmeyen TÜSİAD'çıları bugünlerde otel lobilerinde Kılıçdaroğlu'nun yanında görüyoruz.

Tablonun dış ayağı da tamam... ABD ve AB'nin siyasi aktörleri de medyası da sabahtan akşama kadar "Acaba Kılıçdaroğlu kazanır mı?" kaygısıyla yatıp kalkıyor. Müthiş bir telaş içindeler.

Medyaları cepheden saldırırken, siyasi aktörleri de hiç tereddüt etmeden Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söylüyor.

CIA ajanlarından, FETÖ hayranı meczuplardan söz etmiyorum.

Başta ABD Başkanı Biden olmak üzere Batı Bloku'nun önde gelen siyasi aktörleri de "Erdoğan gitmeli" derdinde.

Bu yüzden Kılıçdaroğlu'na içerideki Batıcılar ile dışarıdaki Batılılar övgüler düzüyor, selam gönderiyor. (...)"