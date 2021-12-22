TÜSİAD'çı Ali Koç, Külliye'ye niye gitti? TÜSİAD için arabuculuk mu yapmak istedi?

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Döviz/TL kurundaki hızlı yükseliş karşısında duruşundan taviz vermeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "faiz indirimi" kararını hedef alan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "Denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir." diyerek, "iktisat bilimi kurallarına dönme" çağrısı yapmıştı.

'Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'ın haddi aşan çıkışına sert ifadelerle tepki göstererek, şunları söylemişti:

"Ey TÜSİAD ve yavruları sizlere sesleniyorum. Sizin tek göreviniz var yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bu konuda ne yapıyorsunuz? Kalkıp hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka, bizim ki bambaşka."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısından sonra müjdesini verdiği yeni ekonomi modeli döviz kurunda sert bir düşüş yaşandı. Para ve Piyasa Uzmanlarının belirttiği gibi, döviz bürolarında dolar ya da euro alanlar değil, bozduranlar artış gösterdi.

Bayram değil, seyran değil, Ali Koç külliyeye niye gitti?

Döviz kurundaki dalgalanlama ile mücadele sürecinde "Transfer konusunda dövizdeki yükselme sebebi ile belimiz kırıldı." ifadelerini kullanan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, dolar/TL kurunda yaşanan düşüşten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde ziyaret etti.

Erdoğan'ın kabul ettiği Koç ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Zorlu ekonomi ile mücadele sürecinde iktidarı hedef alan Koç'un, dolar/TL kurundaki düşüşten sonra, gerçekleştirdiği ziyaret, akıllara, "Ali Koç, Dolar/TL kurunun Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki ekonomi modeli ile düşmeyeceğini iddia edip, iktidarı hedef alan TÜSİAD için arabuluculuğa mı gitti?" sorusunu getirdi.