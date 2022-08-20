'TÜSİAD ve muhalefet kol kola Erdoğan'a saldırıyor'

Hangi siyasi partide olursa olsun, milletimiz topyekûn bu yapılan zamlardan artık bunaldı ve çıldırma noktasına geldi. Fakat işin en garip tarafı ise; milletimizin önemli bir bölümü bu yapılan zamların nasıl yapıldığı konusunda hiçbir akıl muhasebesi yapmıyor ve olayın zahiri dış görüntüsüne bakıp aynı CHP ve Kılıçdaroğlu mantığıyla her şeye bakıp, yeter artık bu zamlardan bıktık deyip, CHP, İyi Parti ve HDP’nin estirmek istediği rüzgara kendilerini kaptırıp ve milletimize asıl nasıl bir sinsi oyunun oynandığını maalesef farkında değiller..

2023 Haziran genel seçimlerini, Erdoğan mı kazanacak, yoksa Kılıçdaroğlu mu kazanacak diye bakacağımız asla basit bir genel seçim değildir. Daha dün, 2002’ye kadar, Türkiye’den gelmiş geçmiş tüm siyasi iktidarlar, Türkiye’nin savunma ihtiyacı olan tüm silah ihtiyaçlarını Amerika’dan ve Batıdan alıyorlardı.. Evet, 2002’de tek başına % 34.4’le iktidara gelen R.Tayyip Erdoğan, 2004’ten itibaren Milli savunma sanayimiz ve istihbarat teşkilatımızı Amerika’nın ve İsrail’in güdümünden çıkararak tamamen yerli ve milli bir operasyon başlatarak millileştirdi Türkiye’nin tüm stratejik kurum ve kuruluşların millileştirdi.. İşte asıl dananın kuyruğu bu noktadan itibaren koptu. Bakınız; 80 yılda dışa bağımlı ancak % 20 olan savunma sanayimiz, şu anda,% 85 ihtiyacımızı Türkiye olarak kendimiz yerli ve milli olarak üretiyoruz. Savaş uçağımız Muharip’i yaptık ve şu anda deneme uçuşları yapıyor ve birkaç ay sonra havalarda göreceğiz ..

Savaş helikopterimizi, tankımızı, topumuzu, tüfeğimizi, insansız savaş hava araçlarımız ve düşmana göz açtırmayacak daha nice silahları yerli ve milli olarak üretiyor ve satıyoruz artık..

Ve daha ürettiğimiz yüzlerce savunma ihtiyacımız karşısında Amerika ve Batı birden şok oldular. Demek ki bu millete fırsat verilirse, bu millet neleri yapıyormuş… İşte şimdi sen Türkiye olarak bütün bu ihtiyaçlarını kendin yapıyorsun ve bir SİHA için aylarca ve yıllarca Amerika’nın ve İsrail’in kapısından beklemiyorsun… Hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun, ey aziz kardeşim; şimdi ben Allah rızası için sizlere sormak istiyorum; sizler Amerika, Batı ve İsrail’in yerinden olsaydınız; sizin can damarınız olan savunma sanayi ticaret yollarını Balkanlardan itibaren adeta bir sınır çeken ve daha düne kadar sizin savunma silahı sattığınız Ortadoğu ülkelerine, Kafkaslara ve Afrika ülkelerine savunma silahları satan ve ekonomik ticaret başlatmış olan böyle bir Türkiye’yi ve Erdoğan gibi bölgede onların oyunlarını bozan ve onlara diz çökmeyen bir lideri rahat bırakır mıydınız? İşte bütün mesele bundan dolayıdır ki Erdoğan’a ve Türkiye’ye saldırıyorlar… Biden daha seçilmeden evvel ne dediğini bütün dünya biliyor. Amerikan Başkanı Joe Biden, ben “Erdoğan’ı darbeyle değil seçimle ve muhalefetle birlikte devireceğim” sözlerini bütün dünya duydu da, bizim CHP’li, İyi Partili, HDP’li vatandaşlarımız neden bir türlü duymak istemiyorlar acaba?