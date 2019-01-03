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TÜSİAD, "Kurumiçi Girişimcilik Rehberi"ni tanıtacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu bünyesinde Accenture ve Özyeğin Üniversitesi'nin iş birliğinde hazırlanan "Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak-Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" rehberi, 10 Ocak'ta İstanbul'da tanıtılacak.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:51
TÜSİAD, "Kurumiçi Girişimcilik Rehberi"ni tanıtacak

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, rehberin tanıtımı, ING Bank genel müdürlüğünde yapılacak.

Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik yapacak. Rehber, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü İhsan Elgin ve Accenture Dijital Türkiye Ülke Direktörü Erdal Güner tarafından sunulacak. Sunumun ardından TÜSİAD Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Pınar Abay’ın moderatörlüğünde "Kurumlarımızı Nasıl Bir Dönüşüm Bekliyor?" konulu bir panel düzenlenecek.

"Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak-Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" rehberi, iş dünyasının inovasyon kültür ve becerisini güçlendirmek, girişimcilik konusunda farkındalığı geliştirmek ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla hazırlandı.

Rehberde; girişimcilik ve kurumlarda girişimciliğin genel tanımları yapılıyor, kurumlarda girişimcilik programları üzerinden uygulamaya yönelik adımlar öneriliyor, Türkiye’de ve dünyada kurumlarda girişimcilik alanındaki iyi uygulamalara yer veriliyor.

Rehber kapsamında TÜSİAD'a üye şirketlerin katılımıyla yapılan anketin sonuçları ile Türkiye’de kurumlarda girişimciliğe ve inovasyona dair farkındalık seviyesi ortaya konuluyor.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:51
  1. Bilecik
  2. Kurumiçi Girişimcilik
  3. TÜSİAD

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