TÜSİAD heyetiyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyası temsilcileriyle yakın temas halinde olacaklarını belirtti.
Elvan, ilk görüşmeyi Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyetiyle yaptıklarını kaydederek, “Toplantımız verimli geçti” dedi. Elvan, Twitter hesabından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile gerçekleştirdikleri iş dünyası buluşmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. TÜSİAD heyetiyle buluşmalarının olumlu atmosferde gerçekleştiğine işaret eden Elvan, “Bugün de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyetiyle görüşeceğiz. Önümüzdeki günlerde ise diğer kuruluşların temsilcileriyle bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.